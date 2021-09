Przełomowe informacje MSZ ws. imigrantów w Usnarzu. Wiadomo, skąd ich przywieziono

„Afgańscy migranci znajdujący się w Usnarzu nie spełniają kryteriów statusu uchodźców wojennych. Osoby te nie przybyły z Afganistanu, ale ostatnie lata spędziły w Rosji” – poinformował na Twitterze wiceszef MSZ Marcin Przydacz. To kluczowe informacje w związku z decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który domagał się umożliwienia uchodźcom z Usnarza Górnego kontaktu z prawnikami.

Od ponad miesiąca na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Usnarza Górnego koczuje grupa około trzydziestu Afgańczyków. W sierpniu Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce zapewnienie im wody, żywności, opieki medycznej oraz – w miarę możliwości – tymczasowego schronienia.



Z kolei w ostatni poniedziałek Trybunał nakazał umożliwienie Afgańczykom kontaktu z prawnikami.



Tymczasem w sprawie pojawiły się nowe informacje. Jak ustaliły służby, uchodźcy z Usnarza nie uciekali przed konfliktem zbrojnym, jaki wybuchł w ich ojczyźnie, bo od wielu lat przebywali w Rosji.



„Z naszych rozmów z przedstawicielami organizacji międzynarodowych zajmujących się uchodźcami jasno wynika, że afgańscy migranci znajdujący się w Usnarzu nie spełniają kryteriów statusu uchodźców wojennych” – napisał na Twitterze Marcin Przydacz.



Według wiceministra spraw zagranicznych, „osoby te nie przybyły z Afganistanu, a ostatnie lata spędziły w Rosji”.

Służby zweryfikowały 200 nielegalnych migrantów, którzy w ostatnich tygodniach przybyli do Polski z Białorusi.



Tu główne wnioski dotyczące badanych osób. ⬇️ pic.twitter.com/iavTqbHUd8 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 28, 2021

źródło: Portal tvp.info

Wydaje się, że to kolejny dowód na to, że kluczową rolę w operacji przerzucania nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej odgrywa reżim Władimira Putina.Jak podkreśla rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn,Część z nich zatajało ten fakt.