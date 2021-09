Służby mają więcej zdjęć i filmów. Żaryn: Silne i jednoznaczne zaangażowanie Rosji

Po ujawnieniu szokujących materiałów ws. nielegalnych imigrantów opozycja próbuje sprowadzić dyskusję do tematu zoofilii. – Czytam różne absurdalne oskarżenia, że część tych zdjęć ściągnęliśmy z internetu i dokonaliśmy różnych manipulacji. O wiele mocniej atakowano by nas, gdyby ta prezentacja była pozbawiona materiału zdjęciowego – przekonuje w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wskazuje też trzy najważniejsze ustalenia służb, o których trzeba informować.

– Temat, który moim zdaniem jest bardzo istotny, to nierozpoznane do tej pory, ale jednoznaczne wątki rosyjskie w tej sprawie. Coraz częściej na granicę białorusko–polską są kierowane osoby, które przez wiele miesięcy, a nawet lat przebywały na terytorium Federacji Rosyjskiej. Mamy zatem do czynienia nie tylko z operacją i grą propagandową Białorusi, ale również sygnały o silnym i jednoznacznym zaangażowaniu Rosji – podkreśla w rozmowie z portalem tvp.info Stanisław Żaryn.



Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wskazuje również fakt, że spośród grupy 200 przebadanych szczegółowo osób, „aż 25 proc. stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa RP”.



– Już na tym etapie możemy mówić o informacjach, które w ich przypadku wskazują jednoznacznie na zagrożenie dla naszego kraju. To duża grupa osób, bo co czwarty przebadany – dodaje Żaryn.



Podkreśla również, że informacje dotyczące aż 2/3 migrantów były na tyle niepokojące, że potrzebna była „głęboka procedura weryfikacyjna”. – Takie kroki musieliśmy podejmować w przypadku ponad 60 proc. osób. To bardzo dużo – przekonuje.

Z zabezpieczonych materiałów wynika, że szlak do nielegalnego przekraczania granicy PL i UE coraz częściej wiedzie przez Rosję. Część migrantów miała wieloletnie powiązania z tym krajem. https://t.co/tBIb8ZRNPd — Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 27, 2021

Dlaczego pokazano zdjęcia? Stanowcza odpowiedź

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Mariusz Błaszczak (MON) i Mariusz Kamiński (MSWiA) ujawnili ważne materiały zdobyte z nośników nielegalnych imigrantów. Zdjęcia i filmy potwierdziły, że operacją dowożenia ludzi na granice Unii Europejskiej steruje Rosja.Sugerowali, że uciekli z państw pogrążonych wojną, a od wielu miesięcy przebywali w Rosji.Ministrowie tłumaczyli, że na granicy dochodzi do prowokacji, a białoruskie służby straszą naszych pograniczników, wymachując bronią, rzucając petardami lub– sugerując, że w środku są materiały wybuchowe.Tymczasem opozycja i sprzyjające jej media– na konferencji ujawniono bowiem zdjęcia wykorzystywania małoletnich oraz zwierząt.Zobacz także: Polacy chcą przedłużenia stanu wyjątkowego. Sondaż – W mojej ocenie materiał upubliczniony przez nas w poniedziałek jest bardzo mocny. Pokazuje realne ustalenia polskich służb na podstawie 200 nielegalnych imigrantów, którzy trafili do Polski w ostatnich trzech miesiącach. Szukanie wątków pobocznych w tej sprawie i skupianie się na mało ważnych sprawach to sprowadzanie całej dyskusji o ochronie granic na manowce – zaznacza w rozmowie z portalem tvp.info Żaryn.– Zależy mi, żeby silnie wybrzmiało, iżale także wyzwania, jakie stoją przed Polską w związku z nielegalną falą migracji z Białorusi – zaznacza.Rzecznik tłumaczy, że po kilku konsultacjach i naradach przedstawiciele rządu zdecydowali się pokazać wszystkie niebezpieczne wątki, które zostały zidentyfikowane w materiałach zdobytych przez służby.czy informowania bezpodstawnego o ustaleniach służb – tłumaczy.

„Zdjęć jest dużo, dużo więcej”

W poniedziałek 27.09 na granicy ��������odnotowano 339 prób jej nielegalnego przekroczenia, zatrzymano 15 nielegalnych imigrantów ob.Iraku. Pozostałym próbom zapobieżono. Funkcjonariusze SG zatrzymali 4 cudzoziemców za pomocnictwo: ob.Tadżykistanu, ob.Gruzji, ob.Syrii i ob.Białorusi. pic.twitter.com/2YkfDR456Q — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 28, 2021

Stanisław Żaryn przyznaje, że po konferencji czytał „różne absurdalne oskarżenia o to, że część zdjęć ściągnięto z internetu i dokonano różnych manipulacji”.– przekonuje.Rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych zapytaliśmy, czy to prawda, że na konferencji opublikowano jedynie niewielką część zgromadzonych materiałów.Zobacz także: Łukaszenka powiela dezinformację antyrządowych polskich mediów? – Te upublicznione w poniedziałek dotyczą grupy 200 osób, które zostały w ostatnim czasie na tyle szczegółowo przebadane, że można stawiać w ich sprawie pewne wnioski. Z pewnością wszyscy, którzy przybyli do Polski w ramach nielegalnej fali migracyjnej,– zapewnia Żaryn.– Zdjęć, które moglibyśmy pokazać, jest dużo, dużo więcej. Ze względu na możliwości techniczne io wiele większą niż to co już pokazaliśmy, ograniczyliśmy się ze swoim przekazem – zaznacza.