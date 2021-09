Wulkan na La Palmie nadal sieje zniszczenie. Erupcja jest nietypowa [WIDEO]

Wulkan Cumbre Vieja, który wybuchł na kanaryjskiej wyspie La Palma, zniszczył do wtorkowego popołudnia blisko 700 budynków. Eksperci wskazują, że jego erupcja jest coraz bardziej nietypowa.

Wulkanolodzy odnotowali, że od niedzieli do poniedziałkowego popołudnia Cumbre Vieja kilkakrotnie wstrzymywał emisję gazów i pyłów. Łączną liczbę wydalanych z niego popiołów oszacowali na 46,3 mln metrów sześciennych, czyli o 3 mln więcej wobec ostatniej eksplozji wulkanu z 1971 r.





Wulkan emituje fale grawitacyjne

źródło: pap

Kanaryjscy eksperci odnotowali, że od poniedziałkowego popołudnia erupcja Cumbre Vieja stała się nietypowa, gdyżDodatkowo wydostająca się z niego magma stała się bardziej płynna i przypomina lawę z wulkanów na Hawajach.Hiszpańska obrona cywilna spodziewa się, że wraz ze wznowieniem erupcji i bardziej płynną formą lawy, w niedługim czasie zetknie się ona z wodami Oceanu Atlantyckiego.Szacuje się, że do wtorkowego popołudniaWładze wyspy potwierdziły, że w jednym z opuszczonych z powodu ewakuacji ludności domów doszło do grabieży mienia. Podkreśliły we wtorkowym komunikacie, że chodzi o odosobniony przypadek włamania.