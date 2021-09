Nowy koalicjant w Zjednoczonej Prawicy? „Finalizujemy warunki”

W poniedziałek po raz kolejny spotkałem się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim; negocjujemy umowę koalicyjną jako ten czwarty podmiot Zjednoczonej Prawicy – powiedział wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. – Finalizujemy warunki, rozmawialiśmy bardzo dużo o postulatach – dodał.

Na początku września byli politycy związani z Jarosławem Gowinem i Porozumieniem, posłowie Marcin Ociepa, Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP, które ma działać w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.



Ociepa poinformował w TVP1, że w poniedziałek po raz kolejny spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Na pewno będziemy chcieli sfinalizować nasze negocjacje koalicyjne i po prostu być oficjalnie częścią koalicji – podkreślił wiceszef MON.



Dopytywany o tą finalizację Ociepa powiedział: „To znaczy, że negocjujemy umowę koalicyjną jako ten czwarty podmiot obok Solidarnej Polski i Republikanów. I będziemy mieli do czynienia z taką czwórczłonową koalicją, której będziemy chcieli być częścią” – zaznaczył wiceminister.



– Finalizujemy warunki, rozmawialiśmy wczoraj bardzo dużo o postulatach programowych – dodał.

Na pytanie, ile szabel wniesie jego stowarzyszenie do większości rządowej, Ociepa odparł, że „dzisiaj to jest pięciu posłów i senator”.



– Rozmawiamy dalej, ponieważ jesteśmy tym środowiskiem, które ma największą zdolność do pozyskiwania nowych parlamentarzystów. Przekonujemy tych polityków opozycji, którzy nie są nastawieni totalnie na nie do naszego rządu, że warto z nami współpracować – powiedział wiceminister.





Pytania o Gowina

źródło: TVP1, PAP

Pytany, czy Jarosław Gowin nie ma mu za złe tego, że został w Zjednoczonej Prawicy, Ociepa powiedział, że „Gowin doskonale wiedział, że ma grupę parlamentarzystów konserwatywnych, którzy nie widzą się w układzie rządowym na czele z Donaldem Tuskiem”. – I myśmy to komunikowali – podkreślił wiceszef MON.– W jakimś sensie to ja mam żal do Jarosława Gowina, że wybrał taką drogę, bo oczywiście nie jest łatwo, polityka nie jest łatwym zajęciem, ale koniec wieńczy dzieło – dodał Ociepa.Na pytanie, czy jego zdaniem Gowin jest już opozycjonistą, wiceminister odpowiedział, że nie chciałby recenzować działań byłego wicepremiera.– Natomiast dzisiaj głosuje znacznie częściej z opozycją niż z koalicją większościową, do której do niedawna należał. Ale to już niech ocenią jego wyborcy – podkreślił Ociepa.