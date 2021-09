Prof. Środa o zoofilii: Minister zapłacił temu człowiekowi z krową

Szefowie MSWiA oraz MON pokazali materiały dowodzące, że część imigrantów miała kontakty z Państwem Islamskim, podrabiała dokumenty, a przed przyjazdem na polsko–białoruską granicę długo przebywali w Rosji. Pokazano również zdjęcia o treściach zoofilskich. – Ja jestem w stanie uwierzyć, że minister Kamiński zapłacił temu człowiekowi z krową, żeby mieć mocny materiał – stwierdziła Magdalena Środka w rozmowie z TOK FM.

Mariusz Błaszczak (MON) i Mariusz Kamiński (MSWiA) ujawnili ważne materiały zdobyte z nośników nielegalnych imigrantów. Zdjęcia i filmy potwierdziły, że operacją dowożenia ludzi na granice Unii Europejskiej steruje Rosja.



Część zatrzymanych ukrywała prawdziwą tożsamość. Sugerowali, że uciekli z państw pogrążonych wojną, a od wielu miesięcy przebywali w Rosji. Inni mieli zdjęcia z egzekucji i materiały tzw. Państwa Islamskiego.



Na konferencji prasowej pokazano także fragmenty zdjęć o treściach zoofilskich i pedofilskich, które były na telefonach cudzoziemców. Minister obrony Mariusz Błaszczak przyznał, że choć poprawność polityczna nakazuje, by na ten temat nie mówić, to „bezpieczeństwo naszej ojczyzny stawiamy ponad wszystko”.



Tę decyzję w ostrych słowach skrytykowała Madgalena Środa. Jak zaznaczyła, w sprawie sporu o granice znacznie bardziej wiarygodny od rządu jest Donald Tusk. Podkreśliła, że szef PO „jest Europejczykiem i rozumiem racje polityczne”.



– A PiS całą swoją politykę rozpostarł na osi swoi wróg i cały czas podbija bębenek. Ja nie mogłam oglądać tej konferencji, bo to było wyjątkowo ohydne – zaznaczyła.

Profesor sympatyzująca z opozycją stwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość działa „w sferze propagandy”.



– To, że PiS potrafi powiedzieć, że uchodźcy zostali przywiezieni limuzynami na granicę, a tak naprawdę to zwiedzają sobie Moskwę, to są wszystko rzeczy wymyślone – zaznaczyła.



– Ja jestem w stanie uwierzyć, że minister Kamiński zapłacił temu człowiekowi z krową, żeby mieć mocny materiał – podkreśliła Magdalena Środa.



Sprawa jest już komentowana w sieci.

Uwaga!!! Himalaje obłędu! Profesor Środa w @PolitykaTOKFM twierdzi, że PiS najpewniej zapłacił temu "uchodźcy", aby obcował z krową i dał sobie zrobić zdjęcie. Kwoty nie podała. Pro-fe-sor!!! — Zbigniew Górniak (@ZbigniewGrniak5) September 28, 2021

Pani Środa przekonuje, że minister Kamiński zapłacił imigrantowi za „przebywanie z krową”. Dobra, poddaję się �������� — Wojciech Biedroń (@WBiedron) September 28, 2021

Tak się tworzy tzw. grupy dywersyjno-rozpoznawcze. W oparciu o element przestępczy i zawodowych terrorystów. W Donbasie i na Krymie przed właściwą inwazją było dokładnie to samo. Tak Rosja prowadzi wojny. Zejdźcie na ziemię a potem przywitajcie się z rozumem����Krowa, kur*** pic.twitter.com/j5DQdFv50g — Jan Pawlicki ���� (@Jan_Pawlicki) September 28, 2021