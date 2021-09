Policyjny pies znalazł narkotyki w akwarium

Policjanci z Suwałk zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który posiadał 370 gramów marihuany. Pomocny w wykryciu narkotyków był policyjny pies Aida. Część suszu ukryta była w akwarium.

Jak poinformowała suwalska policja, kilka dni temu funkcjonariusze weszli do jednego z suwalskich mieszkań. Podejrzewali, że mieszkający tam 29-latek może posiadać środki odurzające.



W akcji wziął udział policyjny pies Aida, która jest wyszkolona do wykrywania narkotyków.



„To właśnie ona znalazła susz w meblach pokoju zajmowanego przez mężczyznę. Także w piwnicy nos Aidy nie zawiódł. Mimo że narkotyki ukryte były w akwarium, bez problemu wskazała przewodnikowi to miejsce” – poinformowała suwalska policja.

źródło: pap

Wstępne badania narkotesterami wykazały, że zabezpieczone substancje to ponad 370 gramów marihuany. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających.. Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące.