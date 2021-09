Kierowca miejskiego autobusu potrącił kobietę

51-letnia kobieta trafiła do szpitala z podejrzeniem pęknięcia kości barkowej i wstrząśnienia mózgu po tym, jak potrącił ją pijany kierowca miejskiego autobusu w Dąbrowie Górniczej – podał starszy sierżant Marcin Kasprzyk z dąbrowskiej policji.

Kobieta została potrącona, gdy próbowała wsiąść do samochodu, zaparkowanego przy trasie przejazdu autobusu linii 609; nie był to rejon przystanku.



Siła uderzenia była tak duża, że sosnowiczanka została wyrzucona na odległość kilku metrów.



Badanie stanu trzeźwości na miejscu wypadku wykazało, że 56-letni kierowca – mieszkaniec Dąbrowy Górniczej – miał w wydychanym powietrzu ponad trzy promile alkoholu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany.



Funkcjonariusze ustalają okoliczności wypadku, planowane są przesłuchania świadków.