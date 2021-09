Szokujące słowa w białoruskiej TV ws. morderstw. Ekspert: Zrzucą winę na Polskę i UE

Jeden z autorytetów rosyjskiej i białoruskiej propagandy stwierdził w telewizyjnym studiu, że dopóki Polacy nie zabiją setek ludzi, Unia będzie to tolerować. Zdaniem eksperta to próba przygotowania wschodnich społeczeństw na rosnącą liczbę zgonów, związaną prawdopodobnie z intensyfikacją operacji w okresie jesienno–zimowym. „Może to stanowić formę przygotowywania opinii publicznej Rosji i Białorusi do zrzucenia winy na Polskę i UE za śmierć poważnej liczby osób” – alarmuje ekspert.

Białoruskie służby za przyzwoleniem rosyjskiego reżimu dowożą na granicę z Polską tysiące nielegalnych imigrantów. Media obiegają informacje o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Część polityków polskiej opozycji i lewicowych redakcji winą za te wydarzenia obarcza rząd w Warszawie.



„Im więcej będzie w Polsce nazywania Straży Granicznej i wojska mordercami, tym więcej imigrantów umrze na granicy” – skomentował w sieci publicysta Piotr Gursztyn.



„Dla Białorusi i Rosji ataki na Straż Graniczną i Wojsko Polskie są dowodem, że Polska to słaby punkt, który zaraz pęknie, gdy będzie kilka trupów więcej. Ci, którzy atakują Straż Graniczną, są współwinni tych śmierci” – podkreślił.



W podobnym tonie sprawę skomentował inny z dziennikarzy Dawid Wildstein. „Onet o umierającym w cierpieniach na granicy nastolatku, oczywiście winna polska Straż Graniczna. Źródło rewelacji? Służby Łukaszenki. Kolejna wielka chwila dziennikarstwa w wydaniu Węglarczyka. Rozumiem dumę. Onet to taki Nord Stream 2. Idealna kooperacja Niemiec i Putina” – zaznaczył.

Im więcej będzie w PL nazywania Straży Granicznej i wojska mordercami, tym więcej imigrantów umrze na granicy. Dla BY i RU ataki na SG i WP są dowodem, że Polska to słaby punkt, który zaraz pęknie, gdy będzie kilka trupów więcej. Ci, którzy atakują SG są współwinni tych śmierci. — Piotr Gursztyn (@PiotrGursztyn) September 28, 2021

„Musi dojść do katastrofalnej sytuacji”

1/2 A. Dziermant, jeden z "autorytetów" RU/BY #propaganda na temat Zachodu i PL - "dopóki Polacy nie zabiją setek ludzi, #EU będzie tolerować/akceptować działania PL. Aby EU zareagowała musi dojść do katastrofalnej sytuacji"... pic.twitter.com/vhT6Aic76W — Michał Marek (@mic_marek) September 27, 2021

Teraz do dyskusji o kolejnych zgonach odniósł się także Michał Marek, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmujący się analizą bieżących wydarzeń w Rosji, na Białorusi i Ukrainie.Publikując fragment dyskusji z białoruskiej telewizji, napisał: „A. Dziermant, jeden z »autorytetów« rosyjskiej i białoruskiej propagandy na temat Zachodu i Polski:Aby Unia zareagowała, musi dojść do katastrofalnej sytuacji«”.Zobacz także: Łukaszenka powiela dezinformację antyrządowych polskich mediów? Jak zaznaczył ekspert, popularyzacja takich i podobnych (generowanych w ostatnich dniach) przekazów może stanowićMichał Marek wskazał, że może być to związane z intensyfikacją operacji przerzutu imigrantów w okresie jesienno-zimowym. Służby Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina są coraz bardziej aktywne. Można się więc spodziewać kolejnych prowokacji z ich strony.

Białoruś twierdzi, że to Unia wypycha imigrantów

1/2 Kolejny materiał Państwowego Komitetu Granicznego #Białoruś odwołujący się do sfery emocjonalnej odbiorców. Tym razem służby #Litwa mają być winne smierci kolejnego łosia. Wpis oraz nagranie PKGB jest aktywnie kolportowane przez kanały zaangażowane w RU/BY #propaganda. pic.twitter.com/g0dnaD8SQE — Michał Marek (@mic_marek) September 28, 2021

Jako kolejny z przykładów narracji o odpowiedzialności Unii Europejskiej za kryzys migracyjny ekspert wskazał materiały sugerujące, że„Kryzys jest więc także atakiem NATO na Białoruś” – wskazuje propaganda Aleksandra Łukaszenki, próbując zupełnie odwrócić sytuację.Zobacz także: Wstrząsające dane na telefonach migrantów. „To jest najgorsze” Nieustannie pojawiają się także materiały Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi odwołujące się do sfery emocjonalnej odbiorców i cierpienia zwierząt.„Tym razem służby Litwy mają być winne śmierci kolejnego łosia.– tłumaczy Marek.Dodaje, że wpisy akcentują m. in. pasywność funkcjonariuszy litewskich wobec cierpiącego zwierząt oraz rzekomą dobroduszność służb Łukaszenki, które udzielają tym stworzeniom pomocy.oraz budowa pozytywnego wizerunku służb białoruskich” – czytamy.