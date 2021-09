Białoruscy milicjanci tak się boją, że korzystają tylko z papieru. Ujawniono nagrania [WIDEO]

Białoruscy hakerzy upublicznili podsłuchy rozmów między milicjantami. Niezależne media informują, że służby reżimu Aleksandra Łukaszenki obawiają się dalszych rewelacji, a te już ujawnione i tak znacząco wpłynęły na pracę MSW. Byli białoruscy funkcjonariusze, którzy przeszli na stronę opozycji i są zrzeszeni w organizacji BYPOL, opublikowali kolejne nagranie rozmowy wyższych oficerów OMON-u dotyczące śmierci Ramana Bandarenki.

Jak twierdzi portal internetowy gazety „Nasza Niwa”, milicjanci obawiają się, że w ich resorcie podsłuchiwano wszystkich. Tym samym mogą wyjść na jaw nowe niewygodne informacje.



Były już minister spraw wewnętrznych Juryj Karajeu po upublicznieniu jego rozmów przez trzy dni nie odpowiadał na telefony od znajomych.





Komisariaty cofają się do XX wieku

Autorzy publikacji piszą, że w reakcji na działania hakerów komisariaty milicji przechodzą na pracę według starych zasad, czyli piszą informacje na papierze i wysyłają listy pocztą. To znacząco wydłuża ich pracę.Jednocześnie białoruskie służby próbują ustalić, jak mogło dojść do wycieku informacji. Według nieoficjalnych informacji KGB wszczęło z tego powodu sprawę karną. Gazeta pisze, że oficjalnej i publicznej reakcji MSW na skandal prawdopodobnie nie będzie.

Tak jak dotąd nie ma oficjalnej reakcji na opublikowane przez BYPOL nagranie rozmowy po śmiertelnym pobiciu Ramana Bandarenki. Aktywista 11 listopada 2020 r. został śmiertelnie pobity przez funkcjonariuszy w cywilu.





„Tak właśnie było”. „Bo tak”

Na nagraniu – opisuje portal telewizji Biełsat, powołując się na opinię śledczych z BYPOL – słychać pułkownika Dzmitra Bałabę, naczelnika mińskiego OMONu i podpułkownika milicji Dzmitra Bialika. Oficerowie uzgadniają przez telefon wersję śmierci Ramana Bandarenki. Portal publikuje też transkrypcję podsłuchanej rozmowy:Tak?Dzień dobry, Dzmitrze Siarhiejewiczu.Zdrowia życzę.(Z tej strony) dowódca OMON-u, pułkownik milicji Bałaba. Dzmitrze Siarhiejewiczu, proszę powiedzieć, z którymi funkcjonariuszami OMON-u jeszcze pan o tym rozmawiał?Póki co, jeszcze z nikim.A słyszałem, to znaczy otrzymałem sprzeczne informacje. Rozmawiałem dopiero co z Jakubielem (kierownikiem wydziału kryminalnego komendy stołecznej milicji – przyp. red.). Około pierwszej przyjadą do pana przedstawiciele Komitetu Śledczego. Teraz dowódca grupy, mój Rusłan Kuleszow, pójdzie do pana z kilkoma ludźmi. Przyjdzie i opowie, jak było naprawdę.Oczywiście.Powie o tym, że ktoś zadzwonił na [numer alarmowy] 103, przyjechali, zobaczyli to pijane ciało k***a. Odstawili go na komisariat Centralny i ruszyli dalej w swoją drogę.Jesteśmy przekonani, że tak właśnie było.Bo właśnie tak było.Biełsat podsumowuje, że 16 września 2021 r. białoruska prokuratura umorzyła sprawę karną dotyczącą śmierci Ramana Bandarenki., choć znane są już od stycznia.