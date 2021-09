Wawrzyk o opozycji: Impregnowani na racjonalne argumenty „pożyteczni idioci”

Jeśli już nie chcecie wierzyć rządowi, dbajcie chociaż o bezpieczeństwo państwa – zwracał się do przedstawicieli opozycji parlamentarnej wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Jak wyjaśniał, może apelować tylko o to, „bo nic innego na was nie działa, jesteście impregnowani na racjonalne argumenty”. – To sprawia, że jesteście kimś, kogo Lenin nazywał „pożytecznymi idiotami” – mówił wyjaśniając, że poprzez wprowadzanie zamieszania i negowanie działań rządu opozycja realizuje „scenariusz napisany w Mińsku”.

