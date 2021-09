Nitras grzmi ws. granicy. Atakuje szefów MON i MSWiA

Przedstawiciele rządu ujawnili zdjęcia nielegalnych imigrantów, które dowodzą, że wielu z nich miało kontakty z terrorystami. Poseł PO Sławomir Nitras zapytał, czy ministrowie pokażą zdjęcia ze swoich telefonów. „Również te wykasowane oczywiście. Działoby się, sądzę” – stwierdził. Ujawnienie szokujących materiałów nie podoba się jednak wielu politykom opozycji. „Dehumanizacja jak u nazistów i sowietów” – napisała Janina Ochojska, a Katarzyna Lubnauer dodała, że przedstawiciele rządu powinni ponieść konsekwencje karne.

Podczas specjalnej konferencji prasowej przedstawiciele rządu wskazali, iż 50 osób z 200 „prześwietlonych” było powiązanych ze środowiskami terrorystycznymi, bojówkami, zbrojnymi formacjami oraz talibami i Państwem Islamskim.



„Ciekawe, czy obaj Mariuszowie, dorzucam jeszcze Wąsika, pokazaliby wszystkie zdjęcia ze swoich telefonów. Również te wykasowane oczywiście. Działoby się, sądzę. Straszni ludzie. Straszne czasy” – skomentował w sieci Sławomir Nitras z PO.



„Nie mogę się otrząsnąć ze zdumienia po konferencji” – dodała także europosłanka opozycji Janina Ochojska. Jak oceniła, taka „dehumanizacja osób była stosowana przez nazistów i sowietów, żeby łatwiej manipulować strachem ludzkim i odczłowieczyć uchodźców”. „Nie dajcie się oszukać” – zaapelowała do swoich wyborców.

Z kolei Katarzyna Lubnauer oceniła, że ujawnienie, iż część nielegalnych imigrantów ma skłonności pedofilskie, powinno być karane.



„Kamiński i Wąsik. Art. 202 KK” – napisała cytując, że kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



Zdaniem części internautów w podobnym tonie problem na granicy próbuje przedstawiać jedna ze stacji komercyjnych. „TVN” – napisał europoseł PiS Dominik Tarczyński i pokazał nagranie. Reporter informuje na nim, że z 200 imigrantów poddanych weryfikacji tylko u kilku znaleziono materiały sugerujące powiązania z organizacjami terrorystycznymi albo możliwość popełniania innych przestępstw.

Ciekawe czy obaj Mariuszowie, dorzucam jeszcze Wąsika, pokazaliby wszystkie zdjęcia ze swoich telefonów. Również te wykasowane oczywiście. Działoby się sądzę. Straszni ludzie. Straszne czasy. — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) September 27, 2021

A co o całej sprawie mówią przedstawiciele rządu?



Szef MSWiA Mariusz Kamiński ostrzegał w „Gościu Wiadomości”, że sytuacja na granicy wygląda coraz poważniej.



– Zidentyfikowaliśmy około 50 szokująco niebezpiecznych osób. Wśród nich są terroryści powiązani z Państwem Islamskim. Mamy na to potwierdzenie z ich telefonów komórkowych, wiemy, z kim się kontaktowali. Widzieliśmy zdjęcia z egzekucji, obcinania głów. Do tego nie brakuje dowodów na to, że wśród tych osób są pedofile i zoofile – wyliczał.



Zdaniem szefa MSWiA głównym celem prezydenta Białorusi jest stworzenie nowego kanału przerzutowego dla nielegalnych imigrantów.



– Do tego Białoruś wprowadza ruch bezwizowy dla takich krajów jak Pakistan czy Jordania. To rezerwuar ogromnej liczby osób, które będą chciały nielegalnie dostać się na teren Unii Europejskiej – stwierdził minister spraw wewnętrznych.



– Sytuacja na granicy nadal jest bardzo niebezpieczna i napięta, dlatego będę rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego – zapowiedział.

Tak się tworzy tzw. grupy dywersyjno-rozpoznawcze. W oparciu o element przestępczy i zawodowych terrorystów. W Donbasie i na Krymie przed właściwą inwazją było dokładnie to samo. Tak Rosja prowadzi wojny. Zejdźcie na ziemię a potem przywitajcie się z rozumem����Krowa, kur*** pic.twitter.com/j5DQdFv50g — Jan Pawlicki ���� (@Jan_Pawlicki) September 28, 2021