Kukiz skomentował sprawę Turowa. „TVN-y o tym się nie zająkną”

Paweł Kukiz skomentował decyzję TSUE ws. wydobycia w kopalni Turów. „Za skarby ziemi nie zrozumiem wspierania tej całej hucpy przez część polskich parlamentarzystów i naszych europarlamentarzystów. Dla mnie to albo zdrada stanu, albo przykład skrajnego nawiedzenia” – pisze lider Kukiz’15.

Pod koniec lutego Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni Turów wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Polski rząd w odpowiedzi ogłosił, że wydobycie nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.



W związku z niezastosowaniem się do decyzji TSUE Czechy wystąpiły o nałożenie na Polskę kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie. Ostatecznie TSUE jednoosobowo postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.



Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w odpowiedzi, że Polska nie zamierza wyłączyć Turowa. W poniedziałek po kolejnych rozmowach ze stroną czeską minister klimatu Michał Kurtyka poinformował, że zespoły negocjacyjne wrócą do Pragi w środę rano.





Paweł Kukiz o sporze ws. Turowa

Do decyzji TSUE i działań czeskiego rządu oraz narracji przedstawianej w niektórych polskich mediach odniósł się we wtorek lider Kukiz’15 Paweł Kukiz. Polityk pisze w mediach społecznościowych, że w połowie lipca był na terenie kopalni i poznał tam „wiele szczegółów, o których nigdzie się nie słyszy”.

„Np. taki, że Czesi argumentują konieczność zamknięcia kopalni m.in. ze względu na bliskość granicy dopuszczalności hałasu (w decybelach). No i Unia uznaje ten argument, chociaż stan faktyczny jest taki, że aby tę granice przekroczyć trzeba byłoby otworzyć jeszcze jedną kopalnię o podobnej do Turowa wielkości” – pisze poseł.



Jak dodaje, Czesi skarżą się również na rzekome obniżanie się u nich poziomu wód gruntownych w studniach, „ale co ciekawe nie obniża się u nich poziom wód w gliniankach i innych zbiornikach”. „Mało tego – wychodzą z założenia, że to tylko nasza kopalnia przyczynia się do spadku poziomu gruntówki, ale wciąż pracujące niemiecka i czeska już nie” – wskazuje.





Turów a wybory w Czechach

Kukiz pisze, że ani Czesi, ani „TVN-y” czy inne „wolne media” traktujące wszystkie „(nawet absurdalne i szkodzące Polsce) decyzje UE jak świętość, ani słowem się nie zająkną o tym, że w Czechach w połowie października będą wybory i że czeska Lewica wespół z Zielonymi sprawę Turowa traktują jako paliwo wyborcze...”.

Jest zdania, że po wyborach w Czechach, które odbędą się w dniach 8-9 października, nagle ruszą rozmowy i zostanie osiągnięty kompromis.



„Dziś niestety sytuacja wygląda marnie. TSUE nakazuje Polsce płacić pół miliona euro dziennie za funkcjonującą kopalnię a na dodatek cała zadyma dzieje się, gdy jesteśmy praktycznie na ukończeniu potężnego, wartego miliard euro bloku energetycznego w sąsiadującej z kopalnią elektrowni w Bogatyni, która bez węgla stanie...” – opisuje.



Lider Kukiz’15 zaznacza, że „w jakimś wymiarze” rozumie Czechów, bo mają wybory i podobny do naszego ustrój państwowy, „ale za skarby ziemi nie zrozumiem wspierania tej całej hucpy przez część polskich parlamentarzystów i naszych europarlamentarzystów. Dla mnie to albo zdrada stanu albo przykład skrajnego nawiedzenia”.