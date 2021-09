Wybuch w centrum Göteborga. Mieszkańcy skakali z okien [WIDEO]

Silna eksplozja w bloku w centrum Göteborga w zachodniej Szwecji. 23 osoby przewieziono do szpitali, część z nich ma poważne obrażenia. Ewakuowano kilkuset mieszkańców.

Trwa akcja ratunkowa i gaśnicza. Jon Pile z lokalnej policji informuje, że na miejsce przyjechało kilkanaście zespołów ratowniczych. W akcji bierze też udział helikopter.





„Zrozumieliśmy, że trzeba uciekać”

– Służby ratunkowe, straż pożarna i policja działają wspólnie. Zostało już wszczęte śledztwo pod kątem spowodowania poważnego zagrożenia dla wielu osób. Na miejscu trwa intensywna akcja ratunkowa – relacjonuje policjant.Wybuch nastąpił tuż przed godz. 5 rano. W jego wyniku doszło do pożaru – ogień objął m.in. trzy klatki schodowe i podziemny garaż. Niektórzy mieszkańcy w obawie o swoje życie wyskakiwali z okien. Trzy osoby mają poważne obrażenia – to kobiety w wieku od 60 do 80 lat.– W zasadzie dopiero co się położyłem i mocno spałem, więc to moja żona została obudzona przez wybuch. Usłyszałem krzyki ludzi. Wyjrzeliśmy na klatkę schodową – była pełna dymu. Zrozumieliśmy, że trzeba uciekać – opowiada jeden z mieszkańców.Przyczyny eksplozji nie są na razie znane.