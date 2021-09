Olejnik skompromitowała posła PO na wizji. Zobacz, co zrobiła

Nawiązując do wizyty na urodzinach dziennikarza Roberta Mazurka, Monika Olejnik (TVN) przekazała Tomaszowi Siemoniakowi (PO) dyskotekową kulę. „A kiedyś był to nawet ciekawy program publicystyczny. Kiedyś” – skomentował w sieci inny z parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.

Skrajny elektorat opozycji nie może wybaczyć swoim liderom (m.in. Tomaszowi Siemoniakowi, Borysowi Budce i Sławomirowi Neumannowi), że pojawili się na tej samej imprezie co przedstawiciele PiS – czyli na urodzinach Roberta Mazurka.



Teraz Tomasz Siemoniak dostał od Monik Olejnik miniaturową kulę dyskotekową. To przytyk do obecności wiceszefa Platformy Obywatelskiej na urodzinach dziennikarza. – Tak się pan lubi bawić, to proszę – powiedziała prowadząca program w TVN24.



Zobacz także: Zaskakujące słowa Moniki Olejnik. Powieliła słynnego fake newsa



– Czemu się lubię bawić? – pytał poseł PO. Patrząc na trzymany w rękach przedmiot, Siemoniak zastanawiał się również, czy powinien się bać. Olejnik zapewniła go wtedy, że nie jest to bomba, a jedynie kula dyskotekowa.

Kolejna wielka chwila dziennikarstwa w wolnych mediach pic.twitter.com/KicMJGwK2m — Brat Wodza ���� (@BratWodza) September 27, 2021

Zachowanie dziennikarki wywołało w sieci wiele komentarzy. „A kiedyś był to nawet ciekawy program publicystyczny. Kiedyś” – napisał poseł PO Arkadiusz Myrcha.



„Olejnik chciała zrobić z Tomka Siemoniaka maskotkę sezonu? Żałosne są te wolne media. Głupie strasznie” – dodała była działaczka Platformy Anna Wasilewska.



„Nie ma w Polsce poważniejszych problemów niż jedna prywatna impreza?” – zapytał rzecznik PSL Miłosz Motyka.



Zobacz także: Samokrytyka jak towarzysz Stalin – nigdy nie przeminie



„A, to od teściowej, czyli glanowania ciąg dalszy” – podkreślają internauci.



„Ale to jest żenujące. Zwłaszcza w tym wykonaniu” – napisała publicystka Kataryna.



Sprawę skomentował również sam Tomasz Siemoniak. Jak zaznaczył, otrzymany od Moniki Olejnik prezent przeznaczy na aukcję dla potrzebujących.

A kiedyś był to nawet ciekawy program publicystyczny. Kiedyś. https://t.co/lPVjNoHqI2 — Arkadiusz Myrcha �� (@ArkadiuszMyrcha) September 27, 2021

Jak wiadomo mam w domu dużo kul dyskotekowych, więc tę otrzymaną od redaktor Moniki Olejnik w 'Kropce nad I" przeznaczę na aukcję dla potrzebujących ciężko chorych dzieci z regionu wałbrzyskiego (podopiecznych Fundacji Polska Fala) podczas najbliższej gali ambasadorów Wałbrzycha. pic.twitter.com/io0TW89GcD — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) September 27, 2021

Głupie i infantylne zachowanie red. Olejnik i wydawców Kropki nad i. Można krytykować wyjście na imprezę w godzinach pracy, ale nie warto rozbić z siebie pośmiewiska. https://t.co/tEHzFe5P4E — Marcin Przybylek (@MarcinPrzybylek) September 27, 2021