„Znerwicowanie” i zakaz kanapek z jajkiem. W biurze Spurek „wytrzymują średnio pół roku”

Europosłanka Sylwia Spurek nie toleruje w swoim otoczeniu osób jedzących mięso i produkty odzwierzęce. Jej współpracownicy mówią m.in. o zakazie jedzenia kanapek z jajkiem. – Przez biuro Spurek przewinęło się wiele osób. Średnio wytrzymują pół roku. Odchodzą znerwicowane – wyznaje w rozmowie z „Newsweekiem” osoba z nią współpracująca.

„Newsweek” w publikacji poświęconej Sylwii Spurek pisze o kontrowersyjnych pomysłach europosłanki m.in. dotyczących praw zwierząt. Przypomnijmy, nie tak była eurodeputowana frakcji Zieloni – Wolny Sojusz Europejski postulowała, że do 2023 r. powinien zacząć obowiązywać m.in. zakaz polowań, w tym wędkarstwa.



Już dwa lata później, czyli do 2025 r., miałby zacząć obowiązywać zakaz otwierania nowych hodowli. Do 2030 r. Sylwia Spurek postuluje zakaz badań z wykorzystaniem zwierząt. Najpóźniej, bo w 2040 r., miałby zacząć obowiązywać pełny zakaz hodowli zwierząt.



– Biorąc pod uwagę, w jakim miejscu jesteśmy w Polsce z debatą na temat praw zwierząt, chyba dobrze się stało, że temat wywołał kontrowersje. Dzięki temu został nagłośniony. Media dały głos głównie oburzonym, podczas gdy do mnie pisały osoby gratulujące walki z „myśliwymi, którzy polują na ryby” – mówi Spurek „Newsweekowi”.

Pomysł Spurek skomentowała europosłanka Róża Thun. – Ma bardzo szlachetne intencje, ale nie można tak działać. Wprowadzenie nowego prawa w UE wymaga konsultacji i uzgodnień. Jednoosobowe deklaracje i określanie na starcie dat może doprowadzić do zablokowania czy wręcz ośmieszenia projektu – mówi Thun.

Królowa Śniegu i relacje ze współpracownikami

Spurek w przeszłości była zastępczynią RPO Adama Bodnara. – Spurek to była Królowa Śniegu – mówi osoba z biura rzecznika. – Zimna perfekcjonistka, niedostępna, samotna i bezkompromisowa. Biuro dostaje co roku 70 tys. tzw. wpływów i poza rzecznikiem, który je czyta, każdy trzyma się swojej specjalizacji. Spurek próbowała przedrzeć się przez wszystko i, co ważniejsze, nie obojętniała. Gdy dostaje się takie liczby pism ze skargami, człowiek w końcu przywyka i do tych nieszczęść, i do tego, że nie jest w stanie wszystkiego obrobić. Ona nie odpuszczała – dodaje.

W rozmowie z „Newsweekiem" osoba pracująca w biurze jednego z polskich eurodeputowanych wyznaje, że największym problemem Spurek „są jej relacje ze współpracownikami". – Przez biuro Spurek przewinęło się wiele osób. Średnio wytrzymują pół roku. Odchodzą znerwicowane – opowiada.

Inna osoba mówi: – Nie jest łatwo z nią pracować. Wymaga bardzo dużo, jest wymagająca, ale przede wszystkim wobec siebie. Nie jest to osoba, która przychodzi do pracy o 10.00, a wychodzi o 16.00. Pracuje po nocach, w weekendy. Nie ma dla niej świąt. Oczekuje tego samego od innych.

Jak zaznaczono, europosłanka nie toleruje we własnym otoczeniu ludzi jedzących mięso i produkty odzwierzęce. Jej współpracownicy mówią m.in. o zakazie jedzenia kanapek z jajkiem.

– Jako pracodawczyni nie mam prawa pytać o to, czy ktoś je zwierzęta. Natomiast jeśli ktoś umawia się ze mną na kolację i pyta, czy nie będzie mi przeszkadzało, gdy zamówi stek, to odpowiadam, że, owszem, będzie. Nie mogę dawać takiej osobie komfortu, że zadawanie cierpienia zwierzętom dla własnych zachcianek jest OK – mówi Spurek.