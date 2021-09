Makabryczny wypadek po weselu znanej influencerki. Nie żyją dwie kobiety

Dwie kobiety zginęły w wypadku, do jakiego doszło w niedzielę wieczorem na drodze koło Barczewa w woj. warmińsko-mazurskim. Z ustaleń śledczych wynika, że do zderzenia audi i mercedesa doprowadził kierowca tego drugiego pojazdu. Podróżująca nim para wracała z czteroletnim dzieckiem z wesela znanej influencerki. Zginęły dwie kobiety jadące audi.

Do zdarzenia audi z mercedesem doszło na drodze wojewódzkiej 595 w niedzielę przed godz. 18 na odcinku Barczewo–Jeziorany. W wypadku udział brały cztery dorosłe osoby i czteroletni chłopiec.





Dwie ofiary wypadku pod Olsztynem

Bliscy influencerki zawdzięczają życie systemom bezpieczeństwa?

źródło: PAP, portal tvp.info, Instagram

W wyniku zderzenia zginęły dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat, które jechały audi. Dziecko podróżujące drugim autem przewieziono do szpitala.Z ustaleń śledczych pracujących na miejscu wypadku wynika, że prawdopodobną przyczyną tej tragedii był manewr 41-letniego kierującego osobowym mercedesem. Jadąc w kierunku Barczewa, z nieznanych na tę chwilę przyczyn przekroczył oś jezdni, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z Audi.Kierujący mercedesem był trzeźwy. Droga w miejscu wypadku zablokowana była przez kilka godzin.Jak opisują media, w wypadku uczestniczyliktóra potwierdziła to na Instagramie. Jak wyjaśniła, jej bliscy podróżowali wspomnianym mercedesem.Para nie odniosła poważnych obrażeń; dziecko wymagało hospitalizacji. Przeżyli prawdopodobnie dzięki nowoczesnym systemom bezpieczeństwa zainstalowanym w ich aucie.To drugi wypadek ze skutkiem śmiertelnym, jaki wydarzył się w weekend w powiecie olsztyńskim. W sobotę na drodze wojewódzkiej 593 między Orzechowem a Międzylesiem najprawdopodobniej w wyniku nadmiernej prędkości na łuku drogi kierowca audi stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewa. Zginął na miejscu.