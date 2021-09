Wstrząsające dane na telefonach migrantów. „To jest najgorsze”

W następstwie działań operacyjnych służb podległych ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu okazało się, że w tej grupie migrantów istnieje ogromna część osób, które mają związki z terroryzmem, z szeroko rozumianym obszarem przestępstw różnej natury. Największy problem w tym, że nie są to przypadki jednostkowe, tylko w ogromnej liczbie – mówił w programie „#Jedziemy” w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży.

W poniedziałek na konferencji prasowej ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych przedstawione zostały fakty na temat osób przedostających się przez polsko-białoruską granicę.



Informacje dotyczące co czwartego badanego z 200-osobowej wytypowanej grupy, wskazują na ich niebezpieczne powiązania i udział w praktykach niezgodnych z prawem. 20 proc. zatrzymanych w Polsce nielegalnych imigrantów posiadało związki, często wieloletnie z terytorium Federacji Rosyjskiej.



Podczas konferencji prasowej zaprezentowano materiały pochodzące z telefonów komórkowych zatrzymanych osób. Zdjęcia i zrzuty z ekranów wskazywały na ich możliwą działalność terrorystyczną lub powiązania z organizacjami paramilitarnymi. Służby badające tożsamość i wiarygodność osób przebywających w ośrodkach strzeżonych zidentyfikowały dowody na działalność pedofilską oraz dowody zoofilii.

W TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży mówił, że służby polskie już wcześniej wiedziały, że w tej grupie migrantów nie ma uchodźców politycznych, tylko że są to migranci ekonomiczni, którzy za duże pieniądze kupowali bilety lotnicze do Białorusi, aby trafić do Polski i dalej na zachód.





Poboży: To jest najgorsze

źródło: TVP Info

– W następstwie działań operacyjnych służb podległych ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu okazało się, że w tej grupie migrantów istnieje ogromna część osób, które mają związki z terroryzmem, z szeroko rozumianym obszarem przestępstw różnej natury. Problem, że nie są to przypadki jednostkowe,– mówił zaznaczając, że chodzi o jedną czwartą z analizowanych nośników danych, które zawierały takie informacje.Poboży dodawał, że zdjęcia pokazane na wczorajszej konferencji „są przede wszystkim prawdziwe i to jest najgorsze”.– Można postawić teraz pytanie tym wszystkim, którzy nawoływali, że można otworzyć granice; chciałbym zapytać m.in. kilku polityków PO, czy to są osoby, które oni chcieliby przyjąć do Polski i pod swój dach – pytał wiceminister.