Łukaszenka powiela dezinformację antyrządowych polskich mediów?

Aleksandr Łukaszenka odpiera zarzuty o wywołanie kryzysu migracyjnego i atakuje Polskę, Litwę i Ukrainę. – Tam organizują tych ludzi, częściowo finansują. Samolotami oni lecą do nas, korzystając z trybu bezwizowego. Ich także przyjmują odpowiedni ludzie, prowadzą na granicę, przerzucają – oświadczył. Jak zauważa ekspert ds. wschodnich Grzegorz Kuczyński, narracja przywódcy białoruskiego reżimu jest zadziwiająco zbieżna z publikacjami części mediów w Polsce.

W poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie szefowie polskich MON i MSWiA zaprezentowali szokujące ustalenia polskich służb ws. imigrantów zatrzymanych po przebyciu polsko-białoruskiej granicy. Jak opisywaliśmy na portalu tvp.info, funkcjonariusze zidentyfikowali materiały świadczące o powiązaniach niektórych z zatrzymanych z organizacjami terrorystycznymi.



Jeden z obywateli Iraku na telefonie miał zdjęcia z materiałami pedofilskimi i zoofilskimi. Inni – zdjęcia w mundurach bojowych, ściętych głów i spotkań organizacji terrorystycznych.





Lot samolotem z Bagdadu do Mińska to koszt około 550-700 dolarów, choć istnieje także opcja wykupienia „tygodniowej wycieczki”, co oferuje...