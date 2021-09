Nowy sondaż do Sejmu. Wyniki zaskoczyły Tuska?

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w niedzielę, zdecydowanie wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które o kilka punktów procentowych zwiększa przewagę nad słabnącą Koalicją Obywatelską – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Nowy sondaż. Wyniki

#wieszwiecej Polub nas

W najnowszym sondażu na partię Jarosława Kaczyńskiego. Jak podaje gazeta, w porównaniu z sondażem ze środka lata (przełom lipca i sierpnia) PiS zyskuje 0,4 pkt. proc.Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która notuje największą stratę: na tę formację głosować zamierza 23 proc.,– zaznacza gazeta – w porównaniu z badaniem sprzed dwóch miesięcy.„Trzeba jednak pamiętać, że wtedy działał jeszcze bardzo silnie efekt Tuska, który dopiero co powrócił na polską scenę polityczną” – czytamy w „Rz”.Kolejne miejsce przypada Polsce 2050 Szymona Hołowni, na którą głosować chce 12 proc. respondentów.

Z wyraźniejszym spadkiem mamy do czynienia w przypadku Lewicy, która obniżyła notowania z 9 na 7 proc. W tym samym miejscu tkwi PSL-Koalicja Polska – 5 proc. Konfederacja poprawiła się o jeden punkt – z 5 na 6 proc.



13 proc. respondentów nie wiedziało, na jaką partię oddałoby swój głos.



Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” 24-25 września na grupie 1100 respondentów.



Zdaniem Marcina Dumy, szefa IBRiS, najnowsze notowania KO mogą być poziomem jej naturalnego poparcia.





– Jest słabiej niż w lipcu, ale tamten wynik pokazuje, że jak pojawi się nowy impuls, to partia Tuska osiągnie znów ok. 30 proc. – mówi szef IBRiS.



Dodaje jednak, że konwencja w Płońsku takim impulsem nie była, a lipcowy wzrost mógł wynikać z przyciągnięcia niezdecydowanych, których w lipcu było mniej (9 proc.) niż we wrześniu (13 proc.).