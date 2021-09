Krew się lała, jeżozwierz „strzelał” kolcami. Horror w Bielsku [WIDEO]

Kolce latały jak strzały na odległość kilku metrów. Spod nogawki zaczęła wyciekać krew – relacjonuje wolontariuszka białostockiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt, która z kompanką stawiły się w Bielsku Podlaskim w jednym celu: schwytać jeżozwierza, grasującego od kilkunastu dni i straszącego mieszkańców. Misja okazała się trudniejsza, niż można by się spodziewać.

Egzotyczne zwierzę widziane było na ulicach Bielska od kilkunastu dni: przy moście, w parku czy w okolicach dworca. Na nic zdały się apele lokalnych mediów i poszukiwania właściciela. Ostatecznie jeżozwierz został złapany w nocy z niedzieli na poniedziałek, gdy zakradł się na teren plebanii.





Jeżozwierz terroryzował Bielsk

„Noga jak kaktus”

Zwierzak został zagoniony do piwnicy, a na miejsce wezwano policję oraz straż pożarną, a służby zawiadomiły Towarzystwo Ochrony Zwierząt z Białegostoku. Grasownik nie zamierzał się jednak poddawać.– Specjalnie stawałam na skrzynkach, żeby kolce nie sięgały twarzy – mówi jedna z wolontariuszek TOZ, która przyjechała do Bielska złapać niesfornego zwierzaka. Misja była tym bardziej niebezpieczna, że – wbrew twierdzeniom części ekspertów – jeżozwierz strzelał kolcami, których długość sięgała nawet 30 cm.„Strzały” trafiały wolontariuszki w nogi, które po chwili przypominały niemal kaktusy. – W pewnym momencie zauważyłem, że u koleżanki noga jest cała w kolcach jak kaktus. Spod nogawki zaczęła jej wyciekać krew – relacjonuje druga z kobiet.Jak przyznają, to była pierwsza taka sytuacja i nie spodziewały się dużych problemów.Ciągle nie wiadomo też, skąd jeżozwierz znalazł się w Bielsku. W naszym klimacie te zwierzęta nie występują naturalnie. Gdyby nie został złapany, prawdopodobnie nie przeżyłby nawet zimy. TOZ ciągle czeka na zgłoszenie się jego właściciela.