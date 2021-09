Prezydent Duda w Fox News: Nie zgodziliśmy się na przywożenie do Polski ludzi siłą [WIDEO]

Nie zgodziliśmy się na przywożenie do Polski ludzi siłą – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News, którego fragmenty zostały wyemitowane w nocy z poniedziałku na wtorek.

Prezydent w wywiadzie przypomniał, że w 2015 roku Polska nie zgodziła się na forsowany przez Niemcy przymusowy podział imigrantów, w tym uchodźców, ze względu na nierealność takiego projektu.



– Odpowiedzieliśmy bardzo jasno, że jeśli ktokolwiek chce przyjechać do Polski i szuka pomocy lub wparcia (...), zaakceptujemy taką osobę i udzielimy jej pomocy. Nie zgodziliśmy się jednocześnie na przywożenie do Polski ludzi siłą – argumentował Andrzej Duda.



Jak dodał, Polska nie zgadza się na trzymanie tych ludzi w więzieniach. Jeśli nie chcą być w Polsce, zauważył, będą musieli z Polski wyjechać. – Nie zamierzamy nikogo zmuszać do pozostania. Nie będziemy nikogo przetrzymywać wbrew jego woli – podkreślił.



Prezydent charakteryzował w trakcie rozmowy z dziennikarzem Fox News Tuckerem Carlsonem, swoje poglądy jako „raczej konserwatywne”.



– Tak naprawdę zawsze byłem na temat moich poglądów szczery. Jestem praktykującym chrześcijaninem, modlę się, nie wstydzę się tego w żaden sposób, a rodzina jest dla mnie bezcenna. Wspieram rodziny, mam poglądy pro-life i opowiadam się za obroną życia – zadeklarował.





Carlsonowi, który zaliczył Polskę do krajów dbających o swoje społeczeństwo i zachęcających do powiększania rodzin, wyjaśnił, że wsparcie oferowane rodzinom z jego perspektywy politycznej i osobistej, ma kluczowe znaczenie. Zwrócił uwagę, że program 500 Plus był jedną z jego obietnic wyborczych z 2015 r. i nazwał go „rewolucyjnym”.

500 Plus

źródło: PAP, IAR

– Ja sam w mojej kampanii i później moi koledzy i koleżanki startujący w wyborach parlamentarnych ogłosiliśmy, że wprowadzimy program zwany 500 Plus. (...) W wersji wstępnej, kiedy postanowiliśmy go testować, zdecydowaliśmy, że poczynając od drugiego dziecka w rodzinie, rodzice każdego dziecka otrzymają 500 zł miesięcznie, czyli około 130 dolarów wsparcia państwa w wychowaniu dzieci – przypominał Duda.Jak dodał, program zrewolucjonizował Polskę. Według prezydenta nikt nie wyobraża sobie, żeby w Polsce mogło nie być programu– akcentował polski przywódcaWskazał też na kolejny program prorodzinny – wyprawka 300 Plus. – Wspieramy rodziców, gdy ich dzieci rozpoczynają naukę. (...) Wypłacamy 300 zł rodzicom każdego dziecka idącego do szkoły na zakup kompletu książek i plecaka oraz długopisów i ołówków, wszystkich artykułów papierniczych, które są potrzebne dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole – wyjaśnił prezydent.Uznał rozpoczęcie roku szkolnego za trudny moment. Wiąże się bowiem dla ludzi z wieloma dodatkowymi wydatkami. –. I to też jest dosyć duże wsparcie, oprócz pieniędzy z 500 plus, które każda rodzina dostaje na dziecko – ocenił.Prezydent dodał, że Polacy są zadowoleni z obecnego rządu, ponieważ dba o ich interesy i dotrzymuje wyborczych obietnic.Dziennikarz prowadzący program określił słowa Andrzeja Dudy o programach wspierających polskie rodziny jako „inspirujące”.Wywiad z polskim przywódcą Fox News przeprowadziła w nowojorskiej siedzibie w ubiegły piątek, w czasie jego pobytu na 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ukazał się w poniedziałek w obszernych fragmentach w programie „Tucker Carlson Tonigh”, emitowanym między godz. 20 a 21 (2-3 polskiego czasu we wtorek). Show Carlsona ma według Fox największą oglądalność z wszystkich nadawanych przez amerykańskie telewizje kablowe. Dziennikarz zapowiedział, że wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą ukaże się w całości na stronie internetowej Fox News.