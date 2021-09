Atak psa. Jak należy się zachować? [WIDEO]

Interwencje policjantów związane ze zgłoszeniami dotyczącymi nieostrożności przy trzymaniu zwierząt nie należą do rzadkości. Często kończą się one nałożeniem na właścicieli psów mandatów, ale bywa i tak, że sprawy swój finał mają w sądzie. Szczególnie te dotyczące pogryzienia przez czworonoga. Komenda Stołeczna Policji radzi, jak zachować się w przypadku ataku psa.

Jak wskazuje przewodnik psów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, wielu takich sytuacji można byłoby uniknąć. Należy pamiętać, że pies nigdy nie atakuje niesprowokowany. Prowokacją do ataku może być nasze bezpośrednie zachowanie, na przykład drażnienie psa, zabieranie mu jedzenia, zabawek, szarpanie się z nim.



Przyczyną ataku jest też często niewłaściwy sposób, w jaki pies został wychowany. Może to być też brak odpowiedniej opieki lub to, że miał on złe doświadczenia w kontaktach z ludźmi.



Trzeba pamiętać, że agresywny pies zanim zaatakuje wysyła znaki ostrzegawcze, często ma zjeżoną sierść, położone uszy, sztywne nogi, uniesiony ogon, warczy, szczeka, pokazuje zęby, skacze dookoła osoby, którą osacza.





Podstawowe zasady

Co wtedy zrobić i jak zachować się w przypadku ataku psa?: stań, nie uciekaj (pies ma instynkt pościgu i złapania ofiary – jest przecież potomkiem wilka); nie patrz psu w oczy; nie okazuj strachu; nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli pies jest duży, bo gdy skoczy na ciebie, może cię przewrócić; stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach, to pozwali ci utrzymać równowagę; staraj się przyjąć pozycję żółwia, ochronisz te części ciała, które zwykle gryzie pies.Przewodnik podkreśla, że psy komunikują się ze sobą za pomocą postawy ciała, wzroku czy dźwięków i nie zawsze nasze reakcje są przez nie odbierane zgodnie z naszą intencją.Warszawscyprzygotowali film, w którym z przymrużeniem oka pokazują, jak pies może zareagować na złodzieja, który włamuje się do samochodu. Przypominają zasady, jakimi należy się kierować, gdy na swojej drodze spotkamy naprawdę agresywnego czworonoga.