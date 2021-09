Wtorek na ogół pogodny, ale już chłodniejszy [PROGNOZA]

Wtorek będzie słoneczny we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie możliwe już będą przelotne opady deszczu. W całym kraju będzie o kilka stopni chłodniej – przekazał Szymon Ogórek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-zachodnia jest w zasięgu rozległego niżu z rejonu Islandii, z którym związane są układy frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu dominują wyże znad północno-zachodniej Rosji i Atlantyku.



Przeważający obszar Polski pozostaje w zasięgu wyżu znad północno-zachodniej Rosji, w suchym i chłodnym powietrzu polarnym kontynentalnym, jedynie zachód kraju jest w obszarze obniżonego ciśnienia, w wilgotniejszym i cieplejszym powietrzu polarnym morskim napływającym z południowego zachodu. Na zachodzie Polski zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego.



Według synoptyków, wtorek będzie słoneczny i bezdeszczowy we wschodniej połowie kraju. W pasie województw zachodnich oraz na Kujawach i Warmii pojawią się chmury.





Jaka temperatura?

– W kraju utrzyma się podział na pochmurny, z przejściowymi opadami deszczu zachód i pogodny, suchy wschód. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w porównaniu z poniedziałkiem odnotujemy już jej spadek o kilka stopni w całym kraju. Na Suwalszczyźnie będzie maksymalnie 13 stopni Celsjusza, a na Dolnym Śląsku czy w Lubuskiem termometry mogą wskazać wartości zbliżone do 20 stopni – powiedział Ogórek.– Na dodatek, w pasie obejmującym województwo zachodniopomorskie, zachodnią część wielkopolskiego, dolnośląskie, część opolskiego i lubuskiego,– wskazał synoptyk.Zdaniem meteorologów, we wtorek będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, na zachodzie skręcający na północno-zachodni i północny.We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 9 stopni. Wiatr słaby, nad ranem umiarkowany, południowo-wschodni.W środę więcej chmur na zachodzie i południu, i tam opady deszczu. Nadal pogodnie na wschodzie i w centrum kraju. Po południu temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni na południowym zachodzie.