Rozwody i separacje w czasach pandemii. Zaskakujące wnioski

Pandemia Covid-19 przyczyniła się do najniższej od ponad 20 lat liczby rozwodów i separacji w Hiszpanii – wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Krajowego Urzędu Statystycznego (INE) w Madrycie.

Według cytowanych przez dziennik „El Pais” wniosków ze statystyk INE spadek do poziomu 80 tys. decyzji sądowych dotyczących rozwodów, separacji i unieważnień małżeństw to bezpośredni efekt pandemii.



Autorzy raportu wskazali, że w 2020 r. liczba sądowych decyzji w sprawach odnoszących się do rozstań małżeńskich była w skali roku mniejsza o 16,1 proc. wobec 2019 r., ostatniego roku przed pandemią.



– To najniższa liczba rozwodów, separacji i unieważnień małżeństwa, od kiedy w 1998 r. rozpoczęto zbieranie tego typu danych – przypomniały władze INE.



Autorzy sprawozdania wskazali, że jedną z przyczyn drastycznego spadku liczby decyzji prawnych dotyczących rozstań małżonków w Hiszpanii było wynikające z Covid-19 ograniczenie pracy instytucji wymiaru sprawiedliwości. Odnotowali, że w drugim kwartale 2020 r. z powodu przymusowej izolacji społecznej obywateli liczba rozwodów spadła o ponad 63 proc. wobec analogicznego okresu rok wcześniej.



Pomimo luzowania restrykcji przeciwepidemicznych, w trzecim i czwartym kwartale 2020 r. również utrzymała się tendencja spadkowa – odpowiednio o 21,6 proc. i 11,3 proc.



Rozwody, które – jak sugerowały hiszpańskie media na początku pandemii – miały zintensyfikować się wraz z nasileniem się Covid-19, to najczęstsza forma prawna rozstań małżonków w Hiszpanii. W 2020 r. ich udział wyniósł 96,5 proc.

