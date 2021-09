Szef MSWiA w „Gościu Wiadomości”: Rekomenduję przedłużenie stanu wyjątkowego

Sytuacja na granicy nadal jest bardzo niebezpieczna i napięta, dlatego będę rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego. Musimy podejmować skuteczne działania, twardo bronić granicy i nie dopuścić do tego, aby reżim Łukaszenki doprowadził do destabilizacji w Polsce i całej Unii Europejskiej – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Mariusz Kamiński.

Zdaniem szefa MSWiA głównym celem prezydenta Białorusi jest stworzenie nowego kanału przerzutowego dla nielegalnych imigrantów. – Do tego Białoruś wprowadza ruch bezwizowy dla takich krajów jak Pakistan czy Jordania. To rezerwuar ogromnej liczby osób, które będą chciały nielegalnie dostać się na teren Unii Europejskiej – stwierdził minister spraw wewnętrznych.



Dziś Kamiński i Mariusz Błaszczak na wspólnej konferencji prasowej podzielili się informacjami o kilkudziesiąciu osobach spośród koczujących przy polskiej granicy.



– Zidentyfikowaliśmy około 50 szokująco niebezpiecznych osób. Wśród nich są terroryści powiązani z Państwem Islamskich. Mamy na to potwierdzenie z ich telefonów komórkowych, wiemy, z kim się kontaktowali. Widzieliśmy zdjęcia z egzekucji, obcinania głów. Do tego nie brakuje dowodów na to, że wśród tych osób są pedofile i zoofile – wyliczał.



Od momentu wybuchu kryzysu na granicy straż graniczna udaremniła ponad 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy. – Oni byli zawracani z powrotem na Białoruś, a ci, którzy przeszli na polską stronę, zostali aresztowani – dodał Kamiński.

Komentując sytuację osób koczujących na granicy, szef MSWiA przypomniał, że „oni przebywają legalnie na terenie Białorusi. Mogą w każdej chwili wrócić do swoich krajów”.



Kamiński zauważył, że Polska przyjęła już kilkanaście tysięcy „prawdziwych uchodźców, opozycjonistów, którym zagrażał reżim Łukaszenki”.



Minister wspomniał także o szokującej historii z granicy białorusko-litewskiej. – Litwini zatrzymali tam grupę imigrantów z dwójką nieprzytomnych dzieci w wieku 1,5 roku i 6 lat. Okazało się, że aby dzieci nie zwróciły uwagi pograniczników, zaaplikowano im lekarstwa, które podaje się osobom silnie uzależnionym od heroiny. Dzięki interwencji litewskich lekarzy dzieciom udało się uratować życie.



Kamiński powiedział, że cały czas na polsko-białoruskiej granicy dochodzi do prowokacji. – Białorusini mierzą z broni długiej, oddają strzały w powietrze w pobliżu żołnierzy, którzy rozstawiają zasieki – uzupełnił, dodając, że będzie rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.

