Czy Bonda zagra kiedyś kobieta? Producentka filmu zdradza szczegóły

Jedna z kluczowych osób stojących za serią przygód o agencie 007, Barbara Broccoli przyznaje, że ma nadzieję, iż Bonda zawsze będzie grał mężczyzna. Co więcej, ujawnia, że następca Daniela Craiga wciąż nie jest wybrany i nie zamierza zajmować się tą kwestią co najmniej do przyszłego roku.

Jako że „Nie czas umierać” będzie ostatnim filmem, w którym w postać agenta 007 wcieli się Daniel Craig, od dawna trwają spekulacje na temat tego, kto go zastąpi w tej roli. I coraz częściej pojawiają się głosy, że słynnego szpiega powinna zagrać kobieta. Żegnający się z tą postacią gwiazdor w wywiadzie dla tygodnia „Radio Times” stwierdził, że nie podoba mu się ten pomysł. – Dlaczego kobieta miałaby grać Jamesa Bonda? Kobiety zasługują na własne, równie wspaniałe role - powiedział Craig.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



Tuż przed uroczystą światową premierą „Nie czas umierać”, która odbędzie się 28 września w Royal Albert Hall w Londynie, Barbara Broccoli i jej przyrodni brat Michael G. Wilson rozmawiali z agencją prasową PA Media i również zostali zapytani o to, jak zapatrują się na to, że kolejny Bond mógłby być kobietą.



– James Bond to postać męska i chcę, by tak pozostało. Niemniej, mam nadzieję, że będzie wiele, wiele filmów zrobionych z kobietami, dla kobiet, przez kobiety, o kobietach - powiedziała Broccoli. – Daniel mógłby być dla mnie Bondem po wsze czasy. Teraz nie myślę o jego następcy. Będę omawiać to z Michaelem w przyszłym roku - przyznała producentka. – Chcemy uczcić fantastyczną kadencję Daniela Craiga, który przez 15 lat tak wiele poświęcił swojej postaci - podkreśliła.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Według niedawnych ustaleń serwisu „PageSix”, faworytem do zostania nowym Bondem jest gwiazda pierwszego sezonu „Bridgertonów”, Rege-Jean Page. Ale depczą mu po piętach Henry Cavill („Superman”, „Wiedźmin”) i George MacKay („1917”).Barbara Broccoli kontynuuje dzieło swojego ojca Alberta Broccoliego (1909 - 1996), który produkował serię o Jamesie Bondzie. Wilson jest pasierbem Broccoliego i również od lat jest zaangażowany w produkcję szpiegowskiego klasyka.