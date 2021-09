Spotkanie ministrów środowiska w Pradze. Czy jest przełom ws. kopalni Turów?

Polska chce przyspieszyć negocjacje ws. kopalni Turów – powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Szef resortu spotkał się w Pradze ze swoim czeskim odpowiednikiem. Richard Brabec przekonywał, że Czechy i Polska zrobiły postęp w tej sprawie i będą kontynuować dalsze rozmowy.

– Od środy rano nasze zespoły wracają do Pragi, gdzie będziemy dyskutować – poinformował Kurtyka. – Zrobimy wszystko, co będziemy mogli, żeby szybko uzyskać porozumienie; chcemy, aby lokalne społeczności po obu stronach granicy mogły odetchnąć pełną piersią – podsumował.



Czeski minister środowiska Richard Brabec wyraził zadowolenie z poczynionych postępów. – Te negocjacje nie były i nie są proste. Dziś jednak nawiązaliśmy do postępów poczynionych w piątek podczas rozmów eksperckich. Według mnie i dziś doszło do znacznego postępu – powiedział Richard Brabec.



Według strony czeskiej, która zaskarżyła Polskę do TSUE, kopalnia Turów ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy.



W maju Trybunał, w ramach środków zapobiegawczych, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. TSUE stwierdził, że na pierwszy rzut oka nie można wykluczyć, iż polskie przepisy naruszają wymogi dyrektywy o ocenach oddziaływania na środowisko, a argumenty podniesione przez Czechy wydają się niepozbawione podstawy. Polski rząd w odpowiedzi ogłosił, że wydobycie nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. Dotychczas nie przyniosły one zakończenia sporu.





Przyjechaliśmy dziś z bardzo konkretnymi propozycjami. Zgodziliśmy się, że od środy rano nasze zespoły będą kontynuować rozmowy. Zależy nam na szybkim porozumieniu.

Chcemy, by sytuacja wyklarowała się jak najszybciej - powiedział minister @KurtykaMichal po spotkaniu z ����MinŚro. pic.twitter.com/gWDALIZIAm — Aleksander Brzózka (@a_Brzozka) September 27, 2021

Je třeba urychlit CZ/PL jednání o #Turow shodli se ministři @RibraRichard a @KurtykaMichal na jednání v Praze. Další expertní jednání ve středu. Je lepší dohoda než soudní řešení, shodli se účastníci. @hospodarky pic.twitter.com/OQtCnN5miK — Martin Ehl (@MartinCZV4EU) September 27, 2021

Minister Kurtyka powiedział przed spotkaniem, że sprawa Turowa jest bezprecedensowa w polsko-czeskich relacjach. – Przyjeżdżamy do naszych czeskich partnerów po to, żeby zaproponować rozwiązanie w konkretny sposób, polubowne załatwienie tej sprawy – – powiedział szef polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.



– Jesteśmy przekonani, że tylko polubowne, szybkie rozwiązanie tej sprawy pozwala polsko-czeskie stosunki zapewnić na dobrosąsiedzkim poziomie; też powstrzymać nas od tej sytuacji, która jest bezprecedensowa na skalę relacji pomiędzy obydwoma krajami od momentu, kiedy stały się one demokratycznymi państwami po 1989 r. – ocenił minister Kurtyka.





Stronę polską w rozmowach reprezentowali też wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.