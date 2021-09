Premier: będzie specjalna ustawa dla OSP: ulgi, dodatki, sprzęt [WIDEO]

– Ochotnicza Straż Pożarna to nie skansen, to żywa tkanka społeczności lokalnych; druhny i druhowie to elita lokalnych społeczności – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas gali programu „Orlen dla strażaków” w Warszawie. Szef rządu zwrócił uwagę, że z myślą o OSP przygotowywana jest nowa ustawa, na mocy której strażacy z OSP otrzymają ulgi i dodatki. Ustawa określi także warunki pracy i standard sprzętu.

– Dla mnie druhny, druhowie, strażacy to elita lokalnych społeczności. To wspaniali reprezentanci, którzy nie tylko godnie reprezentują tradycję ponad 100-letnią, ale to także ci, którzy dzisiaj budują lokalną tkankę, spoistość, całość, jedność, integralność w ramach gmin, wsi, sołectwa, powiatu. Ochotnicza Straż Pożarna to nie skansen, to żywa tkanka społeczności lokalnych. I tacy właśnie jesteście – wskazywał Mateusz Morawiecki.



Premier wyraził przekonanie, że „uczciwe, poza sporem politycznym” spojrzenie na to „w jakich czasach wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych było zdecydowanie największe, czy w tych sprzed 2015 r., czy dzisiaj” musi dać jednoznaczną odpowiedź „w oparciu o fakty”.



– Teraz idziemy o krok dalej: tworzymy specjalną ustawę dla OSP, która będzie zawierać: ulgi, dodatki emerytalne, a także ściśle określone warunki pracy, dzięki którym sprzęt bojowy, techniczny, nie będzie już czymś ekstra, ale pewnym standardem – przekonywał Morawiecki.

– Tabędzie podstawą funkcjonowania wszystkich druhów i druhen. Jestem pewien, że będzie dobrą, solidną podstawą, nie waham się powiedzieć, że fundamentem waszej pracy na kolejne dziesięciolecia – dodał.