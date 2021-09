NATO zwiększa patrole w Kosowie. To odpowiedź na napiętą sytuację na granicy

NATO zwiększa patrole w Kosowie. To odpowiedź na eskalację napięć na granicy serbsko-kosowskiej. Misja KFOR została wysłana w 1999 roku, na mocy mandatu ONZ, by utrzymać pokój w Kosowie.

Informacja sił pokojowych jest krótka. KFOR informuje, że zwiększa liczebność i długość patroli na terenie Kosowa, w tym w północnej jego części. Wcześniej dowództwo NATO-wskiej misji pokojowej zaapelowało o powściągliwość i zmniejszenie napięć.



Z podobnym apelem zwróciła się Komisja Europejska. - Teraz kluczowa jest deeskalacja, ponieważ to, co się dzieje obecnie, nie jest dobre ani dla ludzi w Kosowie, ani w Serbii, ani dla całego regionu - powiedział rzecznik Komisji Peter Stano. Wyraził oczekiwanie, że negocjatorzy z obu stron spotkają się wkrótce w Brukseli na rozmowach.



Na granicy serbsko-kosowskiej jest niespokojnie od tygodnia. Serbowie mieszkający na północy Kosowa zablokowali drogi w pobliżu przejść granicznych. Zaprotestowali w ten sposób przeciwko decyzji władz w Prisztinie o zakazie wjazdu do Kosowa aut z serbskimi rejestracjami.



To z kolei był odwet za decyzje władz w Belgradzie, które od 2008 roku nie uznają niepodległości byłej prowincji Serbii i kosowskich tablic rejestracyjnych.



