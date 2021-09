Tragedia w Łodzi. Cztery osoby przysypane w wykopie. Dwie nie żyją

W Łodzi zginęły dwie z czterech osób przysypanych w wykopie. Do tragedii doszło podczas prac przy budowie kanalizacji – przekazał rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Przy budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Olechowskiej w Łodzi doszło do przysypania czterech pracujących tam osób – podał po południu Pawlak.



Cztery osoby wydobyto z wykopu. Tylko dwie z nich, mężczyźni w wieku od 40 do 50 lat, z czynnościami życiowymi – poinformował rzecznik.



Na miejscu lekarz stwierdził zgon dwóch mężczyzn w wieku ok. 50 lat.





Na budowie przy ul. Olechowskiej 87 doszło do osunięcia ziemi w wykopie. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 50 lat. Przyczyny i okoliczności wypadku zbada Prokuratura. pic.twitter.com/KzwiKev8hJ — Straż Pożarna w Łodzi (@KM_PSP_Lodz) September 27, 2021