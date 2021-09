„Po materiale w TVN moja skrzynka jest pełna gróźb”. Odzew na raport Jakiego

„Ale p***lisz jak potłuczony idioto pisowski zamknij ryja” (pisownia oryginalna) – to jedna z łagodniejszych wiadomości, których zrzuty opublikował w mediach społecznościowych eurodeputowany Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki. Otrzymuje je po opublikowaniu w Faktach TVN materiału, według którego przygotowany przez ekspertów bilans zysków i strat wynikających z członkostwa w Unii jest nierzetelny i powstał na polityczne zamówienie.

„Porównywanie gruszek z jabłkami” i pokazanie tabelki, która bilansuje się odwrotnie niż raport Jakiego (kilkaset miliardów na plus dla Polski – zamiast na minus) – bez wyjaśnienia, dlaczego ta tabelka ma być bardziej rzetelna – to argumenty użyte w materiale, według którego raport to wstęp do polexitowej propagandy. Eurodeputowanemu zarzucono także, że raport dotyczący UE sfinansował ze środków UE a nawet,… że pobiera (taką, jak pozostali członkowie EP) pensję.











Z opracowanego przez naukowców i zaprezentowanego przez europosła raportu wynika, że Unia Europejska wcale „nie jest bankomatem dla Polski”, a finansowo najwięcej na otwarciu naszego rynku skorzystały kraje Zachodniej Europy.– Z tego raportu wynika, że państwa starej Europy wyciągają z Polski, a nie na odwrót – przekonywał europoseł w TVP info.