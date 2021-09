Zginął jeden z dowódców ISIS w Pakistanie

W Pakistanie zabito jednego z lokalnych dowódców tzw. Państwa Islamskiego – Mumtaza Ahmeda. To on miał być odpowiedzialny za zorganizowanie w 2018 roku zamachu samobójczego, w którym zginęło 128 osób. Wcześniej służby wyznaczyły za jego głowę nagrodę 200 tysięcy rupii pakistańskich, czyli ponad 4600 złotych.

Mumtaz Ahmed zginął w operacji pakistańskich sił bezpieczeństwa w prowincji Beludżystan. Doszło do tego kilka godzin po tym, jak dowodzona przez niego zdelegalizowana Armia Wyzwolenia Beludżystanu przeprowadziła atak na posterunek graniczny, w którym zginęło 4 żołnierzy.



W 2018 roku to on miał zaplanować atak podczas wiecu wyborczego w Beludżystanie. Zamachowiec samobójca wysadził się wówczas w powietrze – zginęło 128 osób, a ponad 200 zostało rannych.





Picture: Mumtaz Ahmed, a Daesh commander in Balochistan who was killed in an encounter with the security forces in Mastung last night. pic.twitter.com/LIMBgMRuls — Roohan Ahmed (@Roohan_Ahmed) September 26, 2021

The IS commander — identified as Mumtaz Ahmed aka Pehelwan — was killed was killed during an operation in a vineyard in the district's Killi Mehrab area, a CTD spokesperson said



The provincial government had announced a bounty of Rs200,000 for Ahmedhttps://t.co/nTGrpgjWJB — Dawn.com (@dawn_com) September 26, 2021