Mike Taylor nie jest już trenerem reprezentacji. Kto będzie jego następcą?

Mike Taylor z dniem 27 września 2021 roku przestaje pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji mężczyzn – poinformował Polski Związek Koszykówki (PZKosz). Amerykanin prowadził kadrę od 2014 roku, łącznie w 111 spotkaniach. Jego następcą zostanie najprawdopodobniej Igor Milicić.

Za jego kadencji Biało-Czerwoni trzykrotnie awansowali do mistrzostw Europy. W 2015 we Francji doszli do 1/8 finału, dwa lata później w Helsinkach nie udało się im wyjść z grupy, po wyrównanych meczach m.in. z Finlandią i Francją. Zapewnili sobie także awans do ME w 2022 roku – w kwalifikacjach m.in wygrali na wyjeździe z Hiszpanią, pokonując tę drużynę po raz pierwszy od 1972 roku.



Polacy wystąpili także, po 52 latach od debiutu, w mistrzostwach świata w Chinach w 2019 roku, zajmując ósme miejsce.



Taylor poprowadził reprezentację Polski w 111 meczach - bilans kadry w tym okresie to 60 zwycięstw i 51 porażek. Dłużej niż Amerykanin drużynę narodową prowadził tylko słynny trener Witold Zagórski (1961-1975).

Kto nowym trenerem reprezentacji Polski koszykarzy?

źródło: pap, portal tvp.info

Szkoleniowcem reprezentacji zostanie najprawdopodobniej. 45-letni Chorwat z polskim paszportem to najbardziej utytułowany trener w Energa Basket Lidze. W dorobku ma trzy tytuły mistrza Polski z Anwilem Włocławek i Stalą Ostrów Wielkopolski, z którą zdobył złote medale w poprzednim sezonie.Pierwszą poważną imprezą przed nowym selekcjonerem będzie udział w EuroBaskecie, który we wrześniu przyszłego roku odbędzie się w Berlinie, Kolonii, Pradze, Tallinie, Mediolanie, Budapeszcie i Tblisi.