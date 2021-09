Napadł z nożem na swoją babcię. Nie zdradziła, gdzie trzyma pieniądze

Policja zatrzymała 40-letniego mężczyznę, który napadł z nożem na swoją babcię i ukradł jej pieniądze. Staruszka trafiła do szpitala. Jak się okazało wnuczek kilka miesięcy wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odbywał wyrok za podobne przestępstwo.

Sytuacja miała miejsce na warszawskim Targówku. 90-latka została napadnięta w mieszkaniu przez swojego wnuka. Mężczyzna przytrzymywał babcię kolanem, przystawił jej nóż do gardła i groził pozbawieniem wolności. Zażądał, aby kobieta oddała mu pieniądze.



Agresor sam przeszukał mieszkanie i zabrał schowaną pod poduszką gotówkę w kwocie 3500 złotych. Babcia trafiła z obrażeniami do szpitala.



Policjanci od razu gdy otrzymali informację o zdarzeniu, niezwłocznie podjęli czynności w celu zatrzymania mężczyzny. „Kryminalni ustalili hostel, na terenie Śródmieścia, w którym mężczyzna prawdopodobnie przebywał. Gdy mieli pewność, że 40-latek jest w wynajmowanym pokoju, zatrzymali go” – poinformowała policja w komunikacie.



Funkcjonariusze zabezpieczyli przy mężczyźnie 350 złotych. Śledczy ustalili, że mężczyzna kilka miesięcy wcześniej opuścił zakład karny, gdzie odsiadywał wyrok za podobne przestępstwo.



40-latek został doprowadzony do prokuratury. Przedstawiono mu zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna trafił przed sąd, który wydał postanowienie o umieszczeniu go w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy.



Czytaj także: Wyrok ws. zabójstwa i kanibalizmu. To miał być „pakt gwarantujący milczenie”