Jest nowy prezes PZPS. Wcześniej był wybitnym siatkarzem

Sebastian Świderski został wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Wcześniej przy okazji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów w Warszawie wycofało się wszystkich sześciu jego rywali i podczas głosowania był jedynym kandydatem.

Na Świderskiego oddano 88 głosów, dwie osoby wstrzymały się, a nikt nie był przeciw.





Sebastian Świderski prezesem PZPS

źródło: pap

Świderski to utytułowany siatkarz, mający już na koncie sukcesy jako działacz. W pierwszej roli wystąpił ponad 300 razy w barwach reprezentacji Polski i wywalczył z nią m.in. w 2006 roku wicemistrzostwo świata.W drugiej zaś od sześciu lat realizował się jako prezes Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która w poprzednim sezonie triumfowała w Lidze Mistrzów. W latach 2012–2015 pracował zaś jako trener – najpierw w ówczesnym Farcie Kielce, potem jako asystent w Zaksie, a następnie jako główny szkoleniowiec w tym ostatnim klubie.Zgłosiło się siedmiu kandydatów, ale w dniu wyborów zaczęli wycofywać się ze startu. Jako pierwszy zrobił to Ryszard Czarnecki. Europoseł i dotychczasowy wiceprezes PZPS o swojej decyzji poinformował na zwołanym w trybie nagłym briefingu prasowym tuż przed rozpoczęciem zjazdu. Kierujący dotychczas krajową federacją Jacek Kasprzyk zrobił to zaś podczas podsumowania działalności PZPS w latach 2016–2021.Pozostali kandydaci – Andrzej Lemek, działający w obecnym zarządzie Tomasz Paluch, prezes PGE Skry Bełchatów Konrad Piechocki i były reprezentant kraju Witold Roman – poinformowali o rezygnacji, gdy weryfikowano, czy nadal będą starać się o posadę szefa PZPS.