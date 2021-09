Krupówki. Turysta bez powodu uderzył pięścią w twarz nieznajomego

Niecodzienny incydent z udziałem turysty na Krupówkach w Zakopanem. 32-latek bez powodu uderzył w twarz nieznanego mu mężczyznę. Następnie odszedł. Policji nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania.

Sytuacja miała miejsce w nocy z piątku na sobotę. „Patrol policyjny na Krupówkach zauważył, jak do przypadkowej osoby podchodzi mężczyzna i bez najmniejszego powodu uderza ją pięścią w twarz. Po uderzeniu zaatakowany mężczyzna osunął się na ziemię, a napastnik wolnym krokiem poszedł sobie dalej deptakiem” - powiedział asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji cytowany przez „Gazetę Krakowską”.



Policjantom udało się dogonić i zatrzymać agresora oraz jego kompana, który mógł mieć związek ze zdarzeniem. W niedzielę 32-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, za co może mu grozić do 5 lat więzienia.



Z kolei poszkodowany 26-letni mężczyzna trafił do szpitala. Jak się okazało, w wyniku uderzenia doszło do złamania kości czaszki.



