Złota jesień w jednej części kraju. W drugiej deszcz. Prognoza na najbliższe dni

Jesienna pogoda ma dwa oblicza. Kraj będzie podzielony na część chłodniejszą i zdecydowanie cieplejszą. Będzie dosyć dużo słońca i przyjemnych temperatur w ciągu dnia, bez przymrozków w nocy. Jednak od Pomorza po Kujawy i Warmię oraz na zachodzie Polski będzie pochmurno, okresami opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe słabe burze.

We wtorek na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie słonecznie. Od Pomorza po Kujawy i Warmię oraz na zachodzie Polski pochmurno, okresami opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe słabe burze. Od 14 st. Celsjusza na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 18 st. w centrum kraju i 20 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, na zachodzie skręcający na północno-zachodni i północny.



W środę więcej chmur na zachodzie i południu, i tam opady deszczu. Nadal pogodnie na wschodzie i w centrum kraju. Po południu temperatura od 14 st. na północnym wschodzie do 20 st. na południowym zachodzie. We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.



W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 9 st. Wiatr słaby, nad ranem umiarkowany, południowo-wschodni.



W środę w stolicy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna około 17 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

