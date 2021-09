Kurtyka nt. Turowa: Chcemy wyjść z możliwością polubownego rozwiązania sporu

Chcemy wyjść z możliwością polubownego rozwiązania sporu – oświadczył na konferencji prasowej minister klimatu Michał Kurtyka, odnosząc się do negocjacji ws. kopalni Turów. W poniedziałek ma dojść do kolejnych polsko-czeskich rozmów w tej sprawie.

– Chcemy wyjść z możliwością polubownego rozwiązania sporu na korzyść lokalnej społeczności po obu stronach granicy – powiedział Kurtyka, zaznaczając, że to ta społeczność dziś najbardziej cierpi z powodu braku porozumienia i to ona może na nim najbardziej skorzystać.



– Wierzymy w to, że takie polubowne rozwiązanie jest najlepszym, co obie strony tego sporu mogą zrobić. Z naszej strony jesteśmy gotowi, aby takie porozumienie osiągnąć, mamy nadzieję, że nasi partnerzy czescy również – mówił Kurtyka, ale nie podał dalszych szczegółów. Podkreślał, że ta kwestia wymaga woli porozumienia z obu stron i zapewnił, że po stronie polskiej taka wola jest. – Jak będzie ze strony czeskiej, myślę, że będziemy wiedzieć bardzo szybko – dodał.



Jak zaznaczył, poniedziałkowe spotkanie jest zaplanowane „w gronie kilku ministrów, politycznym”. – Chcemy uzgodnić, że chcemy to porozumienie uzyskać – dodał Kurtyka.

