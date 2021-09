Koleją z Wrocławia do Sobótki. Podano datę otwarcia połączenia

Zakończono prace na torach między Wrocławiem a Sobótką i już w grudniu ruszy ruch kolejowy na tej linii. Dzięki inwestycji za ponad 200 mln zł po ponad 20 latach będzie możliwy przejazd pociągiem z Wrocławia do Świdnicy – podały w komunikacie PKP PLK.

Wracają bezpośrednie połączenia kolejowe do Zakopanego Od soboty przez wakacje pociągi będą kursować przebudowywanym odcinkiem trasy kolejowej Kraków-Zakopane. W rozkładzie przewidziano 10 bezpośrednich... zobacz więcej

Jak poinformował rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Siemieniec: „Przygotowywane są perony, przejazdy i mijanki. Inwestycja za ponad 200 mln zł realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Dolnośląskiego. Po ponad 20 latach pojedziemy pociągiem z Wrocławia do Świdnicy”.





Nowe perony

#wieszwiecej Polub nas

Poczta Polska będzie świadczyć usługi kurierskie dla PKP – Poczta Polska przez najbliższe dwa lata będzie świadczyć usługi kurierskie dla całej grupy zakupowej PKP. Operator wygrał przetarg na obsługę... zobacz więcej

Między Wrocławiem a Świdnicą podróżni skorzystają zWrocław Wojszyce, Wrocław Partynice, Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie, Pustków Żurawski, Rogów Sobócki, Sobótka, Sobótka Zachodnia, Szczepanów, Marcinowice, Pszenno, Świdnica Przedmieście.Przewidywany czas przejazdu całej trasywyniesie około godziny w zależności od liczby zatrzymań. Przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Montowane jest jasne oświetlenie oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Na peronach będą umieszczane wiaty i ławki. Przewidziano stojaki na rowery.

Na przedmieściach Wrocławia będzie przystanek Bielany Wrocławskie. W obszarze miasta pociąg zatrzyma się na przystankach: Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce.



„Perony wybudowano w nowych, dogodnych lokalizacjach. Przystanek Wrocław Partynice jest bliżej ul. Zwycięskiej a Wrocław Wojszyce przy ul. Grota-Roweckiego. Aby maksymalnie ograniczyć czas zamknięcia przejazdów obok obu przystanków, perony usytuowano po obydwu stronach drogi” – wyjaśnił rzecznik.



We wrześniu zakończono prace przy nowym torze między Wrocławiem a Sobótką. Ostatnimi działaniami było zgrzewanie szyn. Dzięki temu przejeżdżające pociągi będą powodowały mniejsze drgania i hałas.



„Od Sobótki Zachodniej do Świdnicy już od lata 2020 r. po nowych torach prowadzony jest ruch towarowy. W Kobierzycach kończą się prace torowe. Wykonawca po demontażu starego toru wzmocnił grunt pod kolejową trasą. Znacznych nakładów pracy wymagało uporządkowanie terenu i odwodnienie” – napisano w komunikacie. Zaznaczono, że „prace obejmują modernizację oraz remont przejazdów kolejowo-drogowych. Ustawiono już sygnalizatory urządzeń zabezpieczających oraz oświetlenie i monitoring. Roboty z branży automatyki i energetyki zapewnią właściwą pracę systemu sterowania ruchem pociągów. Przygotowywane do kursowania pociągów są mosty i wiadukty. Odnowiona została m.in. przeprawa nad rzeką Ślężą we Wrocławiu”.





„Plany rozwoju kolei - budowy drugiego toru na odcinku Wrocław - Kobierzyce oraz reaktywacji linii z Kobierzyc w kierunku Łagiewnik Dzierżoniowskich i Piławy Górnej (nr 310) wymagały rozszerzenia zakresu prac. Na stacji w Kobierzycach układ torów został gruntowanie przeprojektowany i jest przebudowywany. Będzie dwukrawędziowy peron i nowa mijanka, która zapewni możliwość obsługi większej liczby połączeń” – przekazał rzecznik.





Linia nr 285 liczy ok. 60 km

źródło: pap

Połączenie (linia nr 285) z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60 km. Zapewni przejazd pociągów pasażerskichW sierpniu 2020 roku został przywrócony ruchu towarowy Sobótka Zachodnia – Świdnica. Na tym odcinku został położony nowy tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych; w tym 6 mostów i 3 wiadukty.Inwestycja„Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.