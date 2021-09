Obciął czerwony materiał, a biały wsadził na kij od szczotki. Czy poseł PO znieważył polską flagę?

Gorący dzień w sejmiku małopolskim, gdzie radni mieli dyskutować nad nowelizacją deklaracji związanej ze środowiskami LGBT. Podczas burzliwej debaty głos zabrał Marek Sowa. Poseł PO wręczył marszałkowi województwa Witoldowi Kozłowskiemu i przewodniczącemu sejmiku Janowi Dudzie białą flagę. Pojawiły się głosy, że została ona „przygotowana” z polskiej flagi.

„Tę białą flagę wyharatano z naszej państwowej, biało-czerwonej flagi Polski. Na zdjęciu widać jeszcze czerwone ślady” – napisał na Twitterze dziennikarz Maciej Stańczyk.



Przyglądając się fotografii faktycznie można dostrzec, że u jej dołu obcięto czerwony materiał, a za drzewiec posłużył... kij od szczotki.



– Na ul. Racławickiej (tam swoją siedzibę ma sejmik małopolski – przyp. red.) będzie powiewała biała flaga, jako symbol kapitulacji i osamotnienia. Uchwała anty-LGBT i tak zostanie uchylona. Bo tak trzeba. Wstyd! – mówił Sowa, wręczając flagę.

Coś nieprawdopodobnego!

Dziś podczas sesji Sejmiku Małopolskiego poseł Platformy Obywatelskiej @SowaMarek przyniósł i wręczył białą flagę prof. Janowi Dudzie. Tę białą flagę wyharatano z naszej państwowej, biało-czerwonej flagi Polski ����

(Na zdjęciu widać jeszcze czerwone ślady) pic.twitter.com/tLSHuANMqv — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) September 27, 2021

Nowelizacja deklaracji związanej z LGBT

#wieszwiecej Polub nas

Nowelizacja deklaracji związanej z LGBT z 2019 r. nie znalazła się w punkcie poniedziałkowych obrad sejmiku małopolskiego, mimo wcześniejszych zapowiedzi marszałka Witolda Kozłowskiego.Poddany głosowaniu ma być jednak projekt opozycji, uchylający deklarację. Projekt ten jest ostatnim punktem poniedziałkowej sesji. Radni nie zgodzili się na przesunięcie go na początek obrad.

Projekt nowelizacji deklaracji zapowiadał marszałek Kozłowski (PiS) podczas konferencji prasowej w środę. Dokument ten w poniedziałek miał być wprowadzony do obrad w trybie nagłym, ale tak się nie stało, bo dokument nie uzyskał stosownej większości w klubie PiS. Chodzi o radnych Solidarnej Polski. Poniedziałkowa sesja z powodu przedłużających się porannych rozmów na temat planowanej nowelizacji rozpoczęła się także z ponad dwugodzinnym opóźnieniem – co skrytykowała opozycja.



Nowelizacja miała usuwać zapisy związane z LGBT, a pozostawiać te mówiące o trosce o rodzinę i nawiązujące do „wielowiekowej tradycji narodu polskiego oraz umiłowania wolności”. Były wicemarszałek Tomasz Urynowicz (Porozumienie) zwracał uwagę na briefingu w piątek, że nowelizacja powinna być przedstawiona wszystkim radnym i skonsultowana siedem dni przed sesją, aby uniknąć wprowadzania jej pod obrady w trybie nagłym.



Autorzy nowelizacji z klubu PiS liczyli, że nowelizacja zadowoli Komisję Europejską, która stoi na stanowisku, że deklaracja z 2019 r. narusza prawa mniejszości seksualnych. Przedstawiciele KE informowali samorządowców, że w przypadku dalszego obowiązywania tej uchwały zawieszone może zostać wypłata funduszy unijnych.



Wstrzymane zostały już prace nad programem REACT-EU, który zakładał wsparcie przedsiębiorców i sektora ochrony zdrowia w związku z pandemią. 3 września zastępca dyrektora generalnego Departamentu Polityki Regionalnej KE Normunds Popens poinformował także o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce za łamanie praw osób LGBTIQ.



W przypadku Małopolski pomoc z programu REACT-EU wynosiła 33,5 mln euro (ponad 150 mln zł), a fundusze w perspektywie finansowej 2021-2027 ok. 2,5 mld euro (ok. 11 mld zł).



W poniedziałek swoje stanowisko w sprawie wprowadzania haseł środowisk LGBT do wspólnot samorządowych zmienili radni województwa lubelskiego. Wykreślili oni z dokumentu odniesienia do LGBT.



W środę radni województwa świętokrzyskiego wycofali się ze stanowiska w podobnej sprawie i przyjęli uchwałę mówiącą o „poszanowaniu wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnieniu i sprawiedliwym traktowaniu.”