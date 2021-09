Ostra reakcja weterana z Afganistanu: Jakie RODO? Próbują nam przerzucić terrorystów

Materiały ujawnione na telefonach zatrzymanych migrantów potwierdziły ich powiązania z organizacjami terrorystycznymi. Część lewicowych dziennikarzy krytykuje ujawnienie prywatnych zdjęć. Wskazują też, że przedłużenie stanu wyjątkowego to zły pomysł. – Gdybyśmy obniżyli zaangażowanie służb w rejonie, gdzie strona przeciwna próbuje nam przerzucić terrorystów, to weszliby tu jak w masło. A co powiemy, jeśli jedna z tych osób wysadzi się w Warszawie? – pyta w rozmowie z portalem tvp.info weteran misji w Iraku i Afganistanie, znany w sieci jako Tȟašúŋke Witkó – Głos Wodza.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej ministrowie MON i MSWiA ujawnili, że wśród imigrantów szturmujących granicę było m.in. wiele osób mających doświadczenie z posługiwaniem się bronią.



Weteran, który ma za sobą 20 lat służby, wskazuje, że na przykład w Afganistanie broń jest bardzo rozpowszechniona. Obywatele mieszkający na terenach górzystych i chcący chronić swój dobytek (kozy czy wielbłądy) przed złodziejami, sami organizują się w grupy potrafiące posługiwać się bronią.



– Ale jak rozumiem, w tym przypadku nie mówimy tylko o karabinkach Kałasznikowa, zdobytych amerykańskich M16 i M4, czy też starych brytyjskich karabinach Lee-Enfield jeszcze z czasów I wojny światowej – zaznacza Tȟašúŋke Witkó.



Ocenia, że politycy wyraźnie wskazywali na przeszkolenie wojskowe, więc zatrzymani imigranci mogli stanowić realne zagrożenie.



– Bo to znaczy, że potrafili sprawnie posługiwać się nie tylko bronią strzelecką, ale także granatami ręcznymi i materiałami wybuchowymi. Mieli na sobie oporządzenie, w tym kamizelki taktyczne przeciwodłamkowe pozwalające im przenosić kilkanaście magazynków, co w sumie może dać nawet 300 nabojów na jednego wojownika. To może też oznaczać, że potrafią działać w grupie, wzajemnie się wspierać, osłaniać i chronić. Wniosek jest taki, że nie były to przypadkowe osoby wyłowione z afgańskich gór czy irackich pustyń, ale ludzie, którzy wcześniej brali udział w regularnych starciach zbrojnych albo jako partyzanci, albo – co było podkreślone – jako policjanci policji afgańskiej lub żołnierze – mówi rozmówca portalu tvp.info.

Łukaszenka jest pionkiem. Operacją steruje Rosja

.@Kaminski_M_ w #Warszawa: Niektóre ze zdjęć, które Państwu dziś pokazaliśmy, są drastyczne. Wskazują, że mamy do czynienia z osobami, które mają powiązania z grupami przestępczymi czy z zaburzeniami seksualnymi. Podkreślam: mówimy o faktach, nie stygmatyzujemy żadnego środowiska pic.twitter.com/G1pIoz2twN — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) September 27, 2021

Podczas specjalnej konferencji prasowej przedstawiciele rządu wskazali, iżbojówkami, zbrojnymi formacjami oraz talibami i Państwem Islamskim. Przed przyjazdem na granicę z Polską część z nich długo przebywała w Rosji.Weteran podkreśla, że najbardziej zaskoczył go fakt słabego przygotowania operacji przez rosyjskie służby.– wskazuje oceniając, że jest to duży błąd, bo teraz polskim służbom udało się odzyskać wiele ważnych, choć teoretycznie wykasowanych z komórek i kart SD – materiałów. Posłużyły one jako dowód wskazujący naz UE.Zobacz także -> Nie wpuścili nikogo. Nowe dane z granicy z Białorusią Czy jeśli na 200 sprawdzonych osób 50 miało niebezpieczne powiązania, to jest to duża liczba?– Ciężko ocenić, czy 50 osób to dużo, ale jeśli przyjmiemy wskaźnik procentowy, to otrzymamy 25 procent. To oznacza, że strona przeciwna, czyli Moskwa, prowadzi operację w sposób agresywny. Nie usiłują się nawet mocno maskować. Gdyby w grupie tysiąca osób był taki tylko jeden, wyselekcjonowanie go byłoby znacznie trudniejsze. Ale skoro jest to co czwarta osoba, to świadczy to o– zaznacza.

Szokujące zdjęcia w telefonach imigrantów

Mam poważne wątpliwości, czy zdjęcia wyciągnięte z telefonów imigrantów powinny być upublicznione.

Po to są służby, żeby takie rzeczy sprawdzać i odsyłać delikwentów do domu.

Upublicznienie przełoży się na jeszcze większą niechęć wobec tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy — Klaudiusz Slezak ��‍♂️ (@KlaudiuszSlezak) September 27, 2021

Te osoby podlegają postępowaniu po przekroczeniu wbrew przepisom granicy państwowej. W większości przypadków trzeba ustalić lub potwierdzić ich tożsamość. A Polacy maja prawo wiedzieć z kim mamy do czynienia.

Naprawdę ma Pan wątpliwości? https://t.co/y09a6OXXLj — Maciej Wąsik ���� (@WasikMaciej) September 27, 2021

Czy ja dobrze rozumiem, że @Straz_Graniczna przejęła prywatne telefony uchodźców i sobie w nich grzebie? — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) September 23, 2021

W rozmowie z portalem tvp.info żołnierz pod pseudonimem „Głos Wodza” stanowczo odnosi się do zarzutów lewicowych dziennikarzy, którzy krytykują ujawnianie zdjęć imigrantów.– Jakie RODO? Debata o RODO jest dla mnie pomysłem poronionym – stwierdza. Jeśli ci ludzie przedrą się przez kordon Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy sił zbrojnych, przez pas przygraniczny i wejdą w głąb kraju, to czym będziemy się zasłaniać? Ochroną danych osobowych? – pyta.Zobacz także -> Polacy chcą przedłużenia stanu wyjątkowego. Sondaż Weteran podkreśla, że dla Państwa Polskiego „bezpieczeństwo obywateli RP musi być priorytetem”.– Tutaj nie ma o czym debatować. Próby wciągnięcia ministrów w debaty o RODO są tematem zbędnym, pobocznym i mającym zaciemnić obraz tego, co się faktycznie dzieje. Przeciwnik jest bezwzględny, sprytny i przygotowany.Szefowie resortów siłowych nie powinni nawet dawać się wciągnąć w takie dywagacje – stwierdza.

Stan wyjątkowy wydłużony?

#TVPInfo |��@mblaszczak, szef @MON_GOV_PL: Prezentujemy materiały pokazujące, że ci którzy szturmują polską granice mieli kontakty z organizacjami terrorystycznymi, że wśród tej grupy są kryminaliści i ludzie zaburzeni, którzy stanowią zagrożenie dla Polski, Polaków i ����UE. pic.twitter.com/hpTRh3lTYz — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) September 27, 2021

źródło: Portal tvp.info

Szef MSWiA Mariusz Kamiński na poniedziałkowej konferencji prasowej zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy o 60 dni.To kolejny temat, który budzi wiele emocji. Czy przedłużanie stanu wyjątkowego jest uzasadnione?Zobacz także -> Stan wyjątkowy do grudnia? Premier reaguje po konferencji min. Kamińskiego – Dzisiejsza konferencja odpowiedziała na to pytanie jednoznacznie. To konieczne i jedyne rozwiązanie – przekonuje nasz rozmówca. Weteran z Iraku i Afganistanu uważa, że „gdybyśmy obniżyli zaangażowanie służb w regionie, gdzie strona przeciwna próbuje nam przerzucić terrorystów, to wejdą tu jak w masło”.– I co powiemy, jeśli jedna z tych osób wysadzi się w Warszawie? Przypominam, że stan wyjątkowy wprowadzono wyłącznie w rejonie operowania przeciwnika. Przecież nie chodzi o cały kraj. Chciałbym zapytać,Rozłożymy ręce? Nie możemy do tego dopuścić, dlatego stan wyjątkowy musi być utrzymany – zaznacza „Głos Wodza”.