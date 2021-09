Komorowski o reakcji „wściekłego Tuska”: Niepotrzebne nadymanie się [WIDEO]

Należy zawsze szanować teściowe. Ale oczywiście wyszło śmiesznie, także dla przewodniczącego – tak słynnego SMS-a od teściowej i zachowanie Donalda Tuska wobec współpracowników komentuje były prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem pomysł karania Borysa Budki i Tomasza Siemoniaka, próba „obśmiania kolegów” to niepotrzebne „nadymanie się” lidera Platformy Obywatelskiej.

Kontrowersje są związane z głośną imprezą urodzinową dziennikarza Roberta Mazurka, na których pojawili się m.in. politycy PO: Borys Budka, Tomasz Siemoniak i Sławomir Neumann. Dwaj pierwsi zostali w ubiegłym tygodniu wezwani „na dywanik” przez Donalda Tuska i de facto zawieszeni w pełnionych funkcjach. Nieoficjalnie mówi się, że Neumann ma stracić stanowisko szefa PO na Pomorzu i nie dostać miejsca na listach wyborczych do kolejnego parlamentu.



Zdecydowane kroki to reakcja Donalda Tuska na wydarzenia – o czym lider Platformy sam mówił na czwartkowym czacie z internautami. Wówczas też odczytał wiadomość, jaką miał otrzymać od teściowej. Kobieta namawiała polityka, by nie karał posłów PO za wspólną imprezę z przedstawicielami PiS – o czym więcej pisaliśmy w tym artykule.





Komorowski o wiadomości od teściowej Tuska

W poniedziałek w wywiadzie w Radiu ZET pytany o tę sprawęnie krył dezaprobaty dla poczynań Tuska, oceniając, że „takie nadymanie się nie było potrzebne”.– Chyba był to pomysł na to, żeby jakoś rozluźnić i troszkę tak zejść z cokołu politycznego. Bo sprawa nie była warta nadymania się na straszne kary – stwierdził były prezydent.Komorowski zauważył, że– To była chęć pewnie trochę ukarania kolegów, także przez lekkie ich obśmianie. Ale wyszło śmiesznie dla całości środowiska, także dla przewodniczącego – podsumował.