Szokujące materiały służb o zatrzymanych migrantach: terroryzm, dekapitacje, dewiacje [WIDEO]

Polskie służby zweryfikowały tożsamość części nielegalnych migrantów zatrzymanych po przebyciu polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze zidentyfikowali materiały świadczące o powiązaniach niektórych z zatrzymanych z organizacjami terrorystycznymi. Jeden z obywateli Iraku na telefonie miał zdjęcia z materiałami pedofilskimi i zoofilskimi. Inni – zdjęcia w mundurach bojowych, ściętych głów i spotkań organizacji terrorystycznych.

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa ministrów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych ws. sytuacji związanej z migrantami z Bliskiego Wschodu próbującymi przekraczać polsko-białoruską granicę.



– Tu nie chodzi o stygmatyzowanie kogokolwiek, tu chodzi o fakty pokazujące, kto forsuje naszą granicę. Musimy podzielić się tymi ustaleniami z opinią publiczną oraz powiedzieć o prowokacyjnych zachowaniach służb mundurowych białoruskich – mówił minister Mariusz Kamiński.





Kim są migranci na polsko-białoruskiej granicy?

Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, zweryfikowano tożsamość i drogę przybycia do Polski kilkuset nielegalnych migrantów, którzy są teraz w ośrodkach Straży Granicznej. 2/3 z badanych osób

Informacje dotyczące 25 proc. badanych wskazują na ich niebezpieczne powiązania i udział w praktykach niezgodnych z prawem – wynika z przedstawionych danych. Ustalenia dotyczące co 10. osoby wskazują na możliwe powiązania z organizacjami terrorystycznymi, przestępczością kryminalną, przemytem ludzi.



Polskie służby zidentyfikowały materiały świadczące o doświadczeniu bojowym lub przeszkoleniu w zakresie posługiwania się bronią wśród tych migrantów. Część badanych osób związana była ze strukturami mundurowymi lub bojówkami militarnymi.



20 proc. badanych posiadało związki, często wieloletnie, z terytorium Rosji. W czasie przesłuchań migranci podejmowali próby ukrywania tożsamości i zatajania informacji. Służby badające tożsamość tych osób zidentyfikowały dowody na działalność pedofilską oraz zoofilską wśród tych osób.

Ścięte głowy, materiały pedofilskie

Rzecznik ministra koordynatora podczas konferencji przedstawiał zdjęcia z karty SD, które zostały znalezione przez polskich funkcjonariuszy na jednym ze szklaków migracyjnych.– Do tej pory trwają ustalenia, kto mógł być właścicielem tego nośnika danych, ale już teraz wiadomo, że ta karta zawiera szereg fotografii ukazujących takie jak to spotkanie różnego rodzaju grup terrorystycznych – mówił Żaryn, pokazując zdjęcie ze spotkania Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, czyli jednej z organizacji terrorystycznych.Na kolejnych fotografiach pozyskanych od obywatela Afganistanu – jak objaśniał rzecznik – pokazane zostały egzekucje przez dekapitacje, a także ciała zamordowanych osób. – Ten sam obywatel Afganistanu posiadał również bardzo dużo zdjęć arsenału broni maszynowej – mówił.Żaryn przekazał także, że na zdjęciach znajdował się m.in. zamaskowany obywatel Iraku, ubrany w kamizelkę kuloodporną z bronią. – Wstępne informację służb wskazują, że mogła ta osoba działać w nieformalnych grupach zbrojnych – dodał.

Ponadto na zdjęciach pokazane były powiązania migrantów z terytorium rosyjskim. – Afgańczyk przed tym, gdy dostał się do Polski przez terytorium Białorusi, przebywał długo w Federacji Rosyjskiej. Z materiałów zgromadzonych wynika, że chciał się udać do Niemiec – mówił rzecznik.Pokazano też zdjęcia uzyskane z urządzenia obywatela Iraku, który posiadał dziecięcą pornografię. Na kolejnym zdjęciu z telefonu obywatela Afganistanu były z kolei zdjęcia zoofilskie.Żaryn dodawał, że osoby, które zostały przedstawione na prezentacji, zostały zidentyfikowane jako te, które „posiadają niebezpieczne powiązania”. – Mowa o ludziach, którzy posiadają doświadczenie bojowe, posiadają umiejętność posługiwania się bronią i takie osoby poddawane są głębszej weryfikacji – zaznaczył.– Pokazaliśmy materiał, który świadczy o tym, że 2/3 z osób, które trafiły do nas są to osoby, których powiązania na ten moment budzą nasze wątpliwości i pewien niepokój. Jak wskazaliśmy na początku prezentacji, są to osoby, które potrzebują zostać przebadane w głębokiej procedurze weryfikacyjnej – dodał.

Jak powiedział Żaryn, coraz częściej dochodzi do ustaleń polskich funkcjonariuszy związanych z przekazywaniem migrantom przez Białorusinów różnego rodzaju środków, także psychotropowych. – Jak się zdaje, (chodzi o przekazywanie) lekarstw, dziwnych tabletek, które migranci otrzymują po to żeby, jak Białorusini tłumaczą, przetrwać przekroczenie nielegalnie granicy z Polską – mówił.



Jak dodał, z informacji przekazanych przez stronę litewską wynika, że Białorusini przekazali tam jednej z grup migrantów bardzo silny środek opioidowy metadon.



Z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że do opisywanej sytuacji doszło 22 lipca. – Pogranicznicy litewscy zatrzymali 15-osobową grupę obywateli Iraku i oraz Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego. W tej grupie była dwójka małych dzieci. Jedno dziecko miało 6 lat, drugie 1,5 roku. Rodzice po zatrzymaniu zgłosili się do litewskich pograniczników z informacją, że nie mogą dobudzić dzieci i proszą o pomoc – relacjonował. – (Rodzice) opisali okoliczności, powiedzieli, że jeden z eskortujących ich do granicy pograniczników białoruskich przekazał im dwie tabletki dla dzieci, tak żeby nie płakały przy przechodzeniu przez granicę – powiedział minister.



Jak dodał, litewscy lekarze uratowali życie tym dzieciom i stwierdzili u nich obecność metadonu.