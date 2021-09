Minister zdrowia Adam Niedzielski o obostrzeniach w październiku

Przy tej liczbie zakażeń nie przewidujemy zmian obostrzeń. Na październik przygotowaliśmy zarządzenie rozporządzenia, które przewiduje przedłużenie tych obostrzeń, które mieliśmy w wakacje i we wrześniu – powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podczas konferencji prasowej minister był pytany o ewentualne wprowadzenie nowych restrykcji. Niedzielski przekazał, że w tej chwili nie są planowane nowe obostrzenia.



– W tej chwili, przy tej liczbie zakażeń, nie przewidujemy zmian restrykcji. Na październik przygotowaliśmy projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który przewiduje przedłużenie tych restrykcji, które mieliśmy w wakacje i we wrześniu – powiedział.







Szef resortu zdrowia pytany był też o powody wpisania Polski przez Hiszpanię na listę państw z podwyższonym ryzykiem. – Nie wiem, jakie są dokładnie powody wpisania nas na tę listę – stwierdził minister Niedzielski. Zwrócił uwagę, że na podstawie danych Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń „Polska w skali Europy jest krajem, który ma stosunkowo najmniej zakażeń”.



Wyjaśnił, że obecnie obserwujemy w kraju trend rozwojowy, podczas gdy kraje Europy Zachodniej mają już za sobą tzw. apogeum czwartej fali. W związku z tym, w ocenie Niedzielskiego, „decyzja władz Hiszpania może być związana z tym rosnącym trendem”.



Szef MZ zaznaczył, że „teraz ta sytuacja się nieco poprawiła”. – Oczywiście to nie oznacza, że mamy sytuację spokojną i liczymy na to, że będzie tzw. wypłaszczenie – ocenił Niedzielski, wskazując, że będziemy mieli w Polsce do czynienia z trendem wzrostowym.