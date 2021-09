Sytuacja na granicy. Konferencja ministrów obrony i spraw wewnętrznych [TRANSMISJA]

W poniedziałek 27 września o godz. 12 odbędzie się wspólna konferencja prasowa Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej oraz gen. dyw. SG Tomasza Pragi, komendanta głównego Straży Granicznej. Konferencja będzie dotyczyć sytuacji związanej z migrantami z Białorusi. Transmisję śledzić można na portalu tvp.info.

W niedzielę funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę na odcinku granicy z Białorusią odnotowali 218 prób nielegalnego przejścia na terytorium RP. Wszystkim próbom zapobieżono.



Od początku września Straż Graniczna odnotowała już ponad 5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.



Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.



Rząd uzasadnia konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową.

Zdjęcia ujawnione w telefonach nielegalnych imigrantów pokazują, że na Białoruś���� wyjeżdżają turystycznie, przez kilka dni zwiedzają stolicę tego państwa, a potem transportowani są pod polską granicę, którą próbują nielegalnie sforsować.#zgranicy pic.twitter.com/rJ8lh8mGPJ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 23, 2021

Stan wyjątkowy. Zasady

Według rozporządzenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązuje zakaz przebywania przez całą dobę osób, które tam nie mieszkają. Wyjątkiem są osoby zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych; przebywające w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych; pracujące zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze; wykonujące na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze; świadczące usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe; posiadające nieruchomości na tym terenie.Zakaz nie dotyczy również rolników pracujących w gospodarstwach rolnych; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach. Nie są nim objęte również służby ratownicze, medyczne i osoby w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osoby jadące bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego do centrum kraju.Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik pytany w piątek o decyzję w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego powiedział, że zostanie ona podjęta przez prezydenta po przedstawieniu odpowiedniej informacji przez premiera.