Niemcy węglem stoją. Lawina komentarzy: Hipokryzja!

„Jadę przez Niemcy, wszystkie elektrownie wiatrowe nie pracują (jak zwykle ostatnio). Skąd energia? Z węgla!” – napisała w sieci jedna z europosłanek. Ale podobnych komentarzy są setki. Internauci podkreślają, że gdy Polska jest za swoją energetykę ostro karcona, do naszego zachodniego sąsiada Unia nie ma większych zarzutów. „A to Niemcy wydobywają najwięcej węgla brunatnego w Europie” – zaznaczają.

Decyzja TSUE o nałożeniu kar na Polskę za wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów wywołała burzę. Codziennie w sieci pojawiają się setki komentarzy w tej sprawie. Wiele z nich nawiązuje do Niemiec, które wcale nie są aż tak „zielone”, jak sugerują.



„Według danych Instytutu Fraunhofera, Niemcy w bieżącym roku najwięcej energii elektrycznej wygenerowali z węgla” – poinformowała w sieci Anna Kwiecień, posłanka PiS.



„Od 1 stycznia do 27 lipca brunatny i kamienny posłużył do wytworzenia łącznie 75,5 TWh. Flauta na Morzu Północnym sprawia że farmy wiatrowe są farmami żelastwa…” – zaznaczyła.

Według danych Instytutu Fraunhofera, Niemcy w bieżącym roku najwięcej energii elektrycznej wygenerowali z węgla.Od 1 stycznia do 27 lipca brunatny i kamienny posłużył do wytworzenia łącznie 75,5 TWh. Flauta na Morzu Północnym sprawia że farmy wiatrowe są farmami żelastwa… — Anna Kwiecień������ (@Anna1Kwiecien) September 26, 2021

Z kolei publicysta Jakub Wiech z portalu energetyka24.com zaznaczył, że we wrześniu dominującym źródłem energii w Niemczech będzie węgiel brunatny.



„Z surowca tego wygenerowano prawie dwa razy więcej elektryczności niż z wiatraków. Niemiecki problem z węglem pogłębi się za rok, gdy z systemu zniknie atom” – zauważył.



Jak dodał, w czasie kampanii wyborczej w Niemczech wiele mówiło się o ochronie klimatu.



„Tymczasem RFN planuje już w 2022 roku zamknąć wszystkie swoje bezemisyjne elektrownie jądrowe (ok. 10-12 proc. miksu), podczas gdy węgiel ma zniknąć dopiero w 2038 roku” – podkreślił Wiech. Odnosząc się do komentarzy o tym, że w Niemczech „największym zwycięzcą wyborców jest klimat”, stwierdził: „Fajne to zwycięstwo, takie nie za oczywiste.”

Dla niemieckiej energetyki wrzesień 2021 roku to jest jakiś szok.



Z samego węgla brunatnego wygenerowano dwa razy więcej energii niż z wiatraków.



Z kolei z węgiel brunatny i kamienny dały razem prawie dwa razy więcej energii niż wiatr + słońce razem wzięte. pic.twitter.com/DPJ2EA3tG7 — Jakub Wiech (@jakubwiech) September 22, 2021

Jadę przez Niemcy, wszystkie elektrownie wiatrowe nie pracują (jak zwykle ostatnio).

Skąd energia? Z węgla!



Nie oddamy Turowa! ���� pic.twitter.com/wZ4wVVKSGK — Anna Zalewska (@AnnaZalewskaMEP) September 22, 2021

Niemcy kategorycznie są przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowej.

Obawiają się awarii i katastrofy.

Dla mnie logiczne i ma sens.

���������������� pic.twitter.com/QAEjQ936Jt — Tomasz Olszewski �������� (@Oltom154) September 26, 2021

Z kolei europosłanka PiS Anna Zalewska poinformowała, że podczas kolejnej podróży przez Niemcy znów zaobserwowała wyłączone wiatraki. Zaznaczyła, że nie jest to jednostkowe zdarzenie, ale norma.Zobacz także: „Mieszkańcy Polski i Czech nie życzą sobie sporu ws. Turowa” „Skąd energia? Z węgla! Nie oddamy Turowa!” – napisała. „Niemcy kategorycznie są przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowej. Obawiają się awarii i katastrofy. Dla mnie logiczne i ma sens” – wskazał jeden z internautów, który udostępnił grafikę przedstawiającą takie elektrownie w Europie. W jego ocenie, coś co w Polsce miałoby być zagrożeniem i ogromnym problemem, w innych państwach nie przez lata nie stanowiło problemu. „Niemiecka hipokryzja” – ocenił.

„Spalanie węgla brunatnego daje 15 proc. więcej CO2 niż kamiennego. Niemcy produkują go 43 proc. w Europie. Niemieckie koncerny RWE i Uniper i czeskie EPH i ČEZ wprowadzają najwięcej dwutlenku węgla w UE, łącznie za ok. 36 proc. ogółu emisji” – napisał w sieci publicysta Maciej Pawlicki.



„Zamknąć wszystkie natychmiast! Miliard kary dziennie!” – zaapelował.



Zaznaczył też, że produkcja węgla kamiennego w Polsce jest jedynie niewielkim procentem tego, co powstaje w Chinach, Rosji, Indiach czy Australii.



„Czy one też likwidują swoje kopalnie? Nie? Więc naszego samobójstwa planeta nie zauważy. Ale Hans sprzeda nam gaz” – stwierdził

Jeszcze „zabawnie” jest z węglem kamiennym. Polska daje ok 0,7% światowej produkcji, gdy Chiny, Rosja, USA, Indie, Indonezja, Australia, RPA, Kazachstan to 95%. Czy one też likwidują swoje kopalnie? Nie? Wiec naszego samobójstwa „planeta” nie zauważy. Ale Hans sprzeda nam gaz. pic.twitter.com/YL5U0VGIxZ — Maciej Pawlicki (@MaciejRPawlicki) September 26, 2021

Kopalnie węgla brunatnego w okolicach Turowa

Niemcy: 6

Czechy: 5

Polska: 1 pic.twitter.com/JjBbnnhISi — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) September 23, 2021

Do sprawy Turowa odniósł się także europoseł Jacek Saryusz–Wolski. Jak zaznaczył, w okolicach Turowa jest aż sześć niemieckich i pięć czeskich kopalni węgla brunatnego. Tymczasem dla Unii Europejskiej problem stanowi tylko jedna – zlokalizowana akurat w Polsce.ws. bezprawnej i bezskutecznej decyzji dotyczącej Turowa” – zapowiedział Saryusz–Wolski.

Sondaż. Polacy ws. Turowa

W kontekście Turowa pojawiają się już także pierwsze sondaże. Pracownia United Surveys na zlecenie wp.pl zapytała Polaków, kto ich zdaniem odpowiada za kryzys w tej sprawie.Zobacz także: Ziobro o Turowie: TSUE nie miał prawa do nakładania kar na etapie postępowania Jak się okazało, 38,3 proc. ankietowanych odpowiedzialnością za kryzys ws. TurowaZ kolei według 32,5 proc. respondentówUE. 11,9 proc. osób wskazało stronę czeską, a 17,3 proc. pytanych nie ma w tej kwestii zdania.Na winę Polski wskazali głównie wyborcy Koalicji Obywatelskiej, a na odpowiedzialność TSUE ci głosujący na PiS. Wśród elektoratów Lewicy, PSL i Konfederacji opinie były znacznie bardziej podzielone.