Rosyjskie wojska nie wracają do bazy. Po „Zapad-2021” wchodzą na zaanektowany Krym

Na zaanektowanym przez Rosję Krymie rozpoczęły się manewry rosyjskich wojsk desantowych. W ćwiczeniach biorą udział pułki desantowo-szturmowe i artyleria – poinformowała agencja TASS. Zaplanowane na trzy dni ćwiczenia mają miejsce krótko po rosyjsko-białoruskich manewrach „Zapad-2021”. W tym samym czasie ćwiczy też Ukraińska armia z udziałem przedstawicieli 15 krajów, w tym 11 państw NATO.

W ćwiczeniach bierze udział około 2 tys. żołnierzy, a na poligony wyprowadzono ponad 100 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego.





Czołgi, wyrzutnie rakiet i pociski przeciwpancerne

Wszystkie zadania będą realizowane na. Oddziały zgrupowane w tym regionie mają ćwiczyć obronęprzed atakami wojsk desantowych przeciwnika, wykorzystując wszelkie dostępne rodzaje broni, w tym: czołgi, wyrzutnie rakiet i artylerię wyposażoną w pociski przeciwpancerne.W ubiegłym tygodniu rosyjska armia zorganizowała w południowym okręgu wojskowym manewry z udziałem 10 tys. żołnierzy. Wcześniej Rosja i Białoruś przeprowadził wspólne ćwiczenia pod kryptonimem „Zapad-2021”, których część odbywała się na białoruskich poligonach w pobliżu granic Polski.W ubiegłym tygodniu na Ukrainie rozpoczęły się wielonarodowe strategiczne manewry dowódczo-sztabowe Zjednoczone Wysiłki 2021 z udziałem ok. 12,5 tys. wojskowych, z udziałem przedstawicieli 15 krajów, w tym 11 państw NATO.Manewry te przebiegają na. Ćwiczenia potrwają do 30 września. Do 1 października trwają też w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy wielonarodowe manewry Rapid Trident 2021 z udziałem ok. 6 tys. Żołnierzy.