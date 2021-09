„Kapiszon” GW o spółkach skarbu państwa. O tych zależnych od samorządu i instrukcji PO cisza

„Od maja analitycy BIQdata oraz 50 dziennikarzy »Wyborczej«, Onetu i Radia ZET analizowali dane na temat 5 tys. osób pojawiających się we władzach ponad tysiąca spółek skarbu państwa oraz powiązanych z nimi firm” – donosi „Gazeta Wyborcza”, która odkryła, że… „przynajmniej 900 z nich ma związki z politykami Zjednoczonej Prawicy”. Komentatorzy nie podzielają entuzjazmu autorów publikacji, zwracając uwagę, że pomija ona spółki zależne od polityków samorządowych. Co więcej, to za rządów PO-PSL w spółkach skarbu państwa do ludzi związanych z tymi partiami należało ponad 8 tys. stołków, a zarząd krajowy PO w 2007 r., nakazywał członkom PO sprawującym funkcje publiczne płacić do 10 proc. miesięcznego wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska na konto partii.

- Powiem tak: czegoś takiego w polskich mediach dotychczas nie zrobił nikt – pisał w niedzielę w sensacyjnym tonie Jacek Harłukowicz z „Gazety Wyborczej”.



Dziś jego gazeta wypuściła siedmiostronnicowy tekst, który odkrywa rzecz przełomową: we władzach spółek podległych skarbowi państwa zasiadają ludzie związani z politykami rządzącymi państwem. Wbrew nadziejom twórców artykuł nie wywołał wielkiego poruszenia dziennikarzy, którzy przypominają, że od zawsze politycy odpowiadający za spółki skarbu państwa do kierowania nimi wybierali osoby zaufane.



„Ale teraz to już naprawdę będzie bomba” – ironizuje prof. Stanisław Żerko.

Ale teraz to już naprawdę będzie bomba. https://t.co/SMWXEKYV0t — Stanisław Żerko (@StZerko) September 26, 2021

Wow. Jutro prawdziwa sensacja GW i Onetu. We władzach spółek państwowych zasiadają osoby wskazane przez rządzących. Tak nigdy dotychczas w Polsce, ani świecie, nie było. pic.twitter.com/HIPQv2tvsa — Jaro �������������� (@BukowyWierch) September 26, 2021

Żadna sensacja. Wręcz dowód skromności tej ekipy — Maciej Maciejowski ������ (@MaciejowskiMac) September 27, 2021

To jest ta bomba?

Bo po wygranych wyborach obsadzali stanowiska w kluczowych spółkach skarbu państwa?

A kogo mieli zatrudnić? Tych z platformy? pic.twitter.com/8N8axbP5qG — �� (@Artur3891) September 26, 2021

W podobnym tonie wypowiadają się ludzie komentujący politykę na Twitterze.

Jak przypomina Marcin Dobski z salon24.pl, już latem 2012 r., czyli 4,5 roku po objęciu władzy ponad 8 tys. stołków należało do ludzi PO i PSL. „Platformersi i ludowcy kontrolują wspólnie blisko 600 spółek skarbu państwa, przedsiębiorstw państwowych, agencji oraz państwowych jednostek budżetowych” – pisał „Dziennik Gazeta Prawna”.

31 lipca 2012:

➡️Ponad 8 tysięcy stołków dla ludzi PO i PSL.



"Platformersi i ludowcy kontrolują wspólnie blisko 600 spółek skarbu państwa, przedsiębiorstw państwowych, agencji oraz państwowych jednostek budżetowych".



Link: https://t.co/nggshUjOGX https://t.co/8Ojzl06iRx — Marcin Dobski (@szachmad) September 26, 2021

Co więcej, za rządów PO-PSL nie tylko klucz partyjny był używany do obsady stanowisk, ale wynagrodzenia na tych stanowiskach były wykorzystywane do zasilania budżetu partii. Już w kwietniu 2007 r. PO podjęła uchwałę, podpisaną przez samego Donalda Tuska, w której znalazła się instrukcja finansowa Mirosława Drzewieckiego. W punkcie 14 napisano wprost, że „członkowie PO sprawujący funkcje publiczne z ramienia PO zobowiązani są do płacenia na rzecz partii do 10 proc. miesięcznego wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji”.„Środki te są traktowane jako darowizny na rzecz PO w regionie, na terenie którego członek PO sprawuje funkcję publiczną”, a „wpłaty członków PO sprawujących funkcje publiczne z ramienia PO w Radach Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy traktowane są jako darowizny na rzecz macierzystego koła PO w Warszawie” – czytamy.

Instrukcja finansowa zarządu krajowego PO z dnia 4 kwietnia 2007 r.: