Suski o Tusku: Celebrytki mogą pozazdrościć

Niczego złego chyba tam nie robili. Nie słyszałem, żeby któryś z nich (polityków Platformy Obywatelskiej) spadł pod stół. Tomasz Siemoniak podobno nie pił, bo był samochodem. Parcie na szkło Donalda Tuska jest takie, że celebrytki mogą pozazdrościć – mówił w programie „Kwadrans Polityczny” w TVP1 poseł PiS Marek Suski.

Kilka dni temu dziennikarz RMF FM Robert Mazurek zorganizował urodziny, na które zaprosił polityków niemal wszystkich ugrupowań sejmowych. Po publikacji przez dziennik „Fakt” zdjęć z imprezy, na której obecni byli m.in. Borys Budka i Tomasz Siemoniak, lider PO Donald Tusk zapowiedział wyciągnięcie wobec nich konsekwencji.





Suski: Nie działo się nic złego

O sprawę pytany był w TVP1 poseł PiS Marek Suski, który był obecny na uroczystości. –– przyznał parlamentarzysta.– Sądzę, że jako znany wielbiciel haratania w gałę, picia koniaczków i palenia cygar, Tusk zezłościł się, że jego tam nie zaprosili i ukarał kolegów za to, co on sam lubi robić – przyznał dodając, że zachowanie lidera PO ocenia jakoOdniósł się też do słów Tuska, który podczas czwartkowego chatu mówił o radach od swojej teściowej.– Dostałem wiadomość od mojej teściowej. Mamo, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że przeczytam naszą prywatną korespondencję, ale ona dużo mówi też o emocjach związanych dokładnie z tą sprawą. „Donku, wiem, że masz kłopot ze swoimi ludźmi. Jestem po twojej stronie. Nie powinni tak się zachować, ale nie pozbywaj się ich. Już i tak sporo ludzi PO odeszło za twoich poprzedników. Teraz w PO każdy jest na wagę złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem żałuje. To są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią. Pozdrawiam cię serdecznie, twoja stara doradczyni” – mówił Donald Tusk.Marek Suski stwierdził, że dziwi się szefowi Platformy, że zacytował głos rozsądku swojej teściowej. – Skrytykowała go mówiąc: „zobacz, tylu ludzi wyrzuciłeś z PO, Rokitę, Płażyńskiego, prof. Zytę Gilowską, Olechowskiego, prof. Religę;– powiedział.Suski mówiąc o urodzinach przyznał, że politycy PO „niczego złego chyba tam nie robili”. – Nie słyszałem, żeby któryś z nich spadł pod stół, Tomasz Siemoniak podobno nie pił, bo był samochodem. Parcie na szkło Donalda Tuska jest takie, że celebrytki mogą pozazdrościć – ocenił.