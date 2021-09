Bohaterka Trzaskowskiego o polskich żołnierzach: Mordercy

W Warszawie odbyły się centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Szef MON zaznaczył, że liczebność WOT stale rośnie i przekroczyła już 30 tys. osób. Jeden z dziennikarzy pokazał, że na wydarzeniu nie obyło się bez incydentów, bo jedna z kobiet zakłócała wydarzenie, oskarżając polskich żołnierzy o morderstwa. Jak się okazuje, to jedna z pretendujących do miana Warszawianki Roku, o których Rafał Trzaskowski pisał ostatnio: „Nasze autorytety i nasza duma”.

Najmłodsza formacja w wojsku polskim – obrona terytorialna – świętowała po raz czwarty. Z tej okazji w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego wręczono sześć sztandarów wojskowych.



Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że WOT działają także na objętych stanem wyjątkowym terenach przy granicy z Białorusią, gdzie wspierają wojska operacyjne. – Niosą pomoc mieszkańcom terenów przygranicznych; razem z żołnierzami wojsk operacyjnych dbają, żeby Polska była bezpieczna, żeby ataki hybrydowe, którym poddawana jest nasza ojczyzna, były nieskuteczne – mówił.



Uroczystości te relacjonował w sieci m.in. Marek Świerczyński z „Polityka Insight”, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych.



„Jedna pani przyszła z »transparentem« ostro krytykującym WOT i Straż Graniczną, miała liczną asystę policji i Żandarmerii Wojskowej (policjant filmował zajście)” – napisał na Twitterze.

Usłyszeć słowo "mordercy" w dniu naszego święta, bezcenne. Zwłaszcza w kontekście działań jakie realizujemy od 5 lat. No ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie. #Terytorialsi

Sprawę skomentował m.in. płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy oraz szef oddziału komunikacji strategicznej w dowództwie WOT.„Usłyszeć słowo »mordercy« w dniu naszego święta, bezcenne” – napisał.No ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie” – dodał.Zobacz także: Żołnierze WOT ćwiczą walkę w bliskim kontakcie Jak się okazuje, kobieta oskarżająca policję, Straż Graniczną i WOT o morderstwa, to aktywistka środowisk opozycyjnych znana jako Babcia Kasia.Kobieta znalazła się ostatnio w grupie nominowanych do tytułu Warszawianki Roku. „Zaangażowane, mądre, empatyczne. Działające na rzecz kobiet, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego. Na rzecz Warszawy” –„Nasze autorytety i nasza duma” – dodawał.

Babcia Kasia to przemiła starsza Pani

Bezpieczeństwa przy granicy strzeże także wojsko. Najmłodsza formacja sił zbrojnych - czyli Wojska Obrony Terytorialnej mają swoje święto. Wartości, którymi kierują się Terytorialsi - to miłość do ojczyzny i zdolność do poświęceń.